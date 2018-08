Nočná tragédia zaľúbencov Maroša († 48) a Ivany († 38): Namiesto svadby smrť!

Prečo zomreli? V noci z nedele na pondelok sa v Zalužiciach (okr. Michalovce) stala tragédia. Zaľúbenci sa viezli do Michaloviec, keď auto z doposiaľ neznámych príčin vletelo do stĺpa a následne vrazilo do bilbordu. Náraz bol taký silný, že Maroš († 48) ani jeho láska Ivana († 38), s ktorou sa podľa známych plánoval zosobášiť, nemali šancu na prežitie.

Dvojica smerovala do Michaloviec, kde spolu žili. Na začiatku Zalužíc sa však Marošovi († 48) nečakane vymkol Seat Ibiza spod kontroly. „Z doposiaľ nezistených príčin prešiel vozidlom do protismernej časti vozovky, potom cez chodník a narazil do betónového stĺpa, pričom ďalej pokračoval v jazde, až narazil do bilbordu stojaceho na súkromnom pozemku jedného z rodinných domov,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Pár zraneniam na mieste podľahol.Polícia prípad vyšetruje ako usmrtenie. „Prítomnosť alkoholu sa bude zisťovať pri nariadenej pitve,“ dodala Ivanová. „Nechápem, ako sa to mohlo stať. Maroš robil taxikára, takže šoférovať vedel dobre. Ešte v nedeľu som ho videl. Priateľka ho vždy čakala, keď prišiel z práce. Mali sa radi,“ hovorí sused. Užialení príbuzní nemôžu o nešťastí hovoriť. „Nehnevajte sa...“ povedal jeden z nich. S mladou ženou sa osud nemaznal. Mala za sebou neúspešný vzťah v Anglicku, z ktorého má syna. Verila, že šťastie nájde po boku Maroša, ktorý bol tiež rozvedený. Známi hovorili aj o plánovanej svadbe páru. Spokojný život páru však ukončila tragédia.