Manažér Rastislav chodí do firmy a späť na bicykli: Za prácou šliape 129 km

Najradšej by z neho ani nezosadol. Reč je o Rastislavovi Krejčiovi (50) z Nitry, pre ktorého sa stali bicykel a jazda na ňom životnou vášňou. Jazdí na ňom dokonca do roboty v Trnave, kde sa z neho po sprche stáva manažér firmy. Tvrdí, že také spojenie s prírodou, aké na svojich cestách zažíva, sa nedá kúpiť za žiadne peniaze a už vôbec sa nedá dosiahnuť za volantom auta.

Rastislav (50), ktorý miluje lyže a lozí po skalách, pred 10 rokmi pričuchol k bicyklu a odvtedy je jeho vášňou. Spojenie dvoch kolies a prírody ho očarilo natoľko, že začal na bicykli chodiť aj do roboty v Trnave. „Najradšej by som tak išiel každý deň, ale mám aj iné povinnosti a musím to nejako skĺbiť. Chodím trikrát týždenne už 10 rokov,“ vysvetľuje Rastislav. „Ráno vychádzam z domu 5.20 hod., to mám aj s takou menšou rezervou, aby som bol v práci na ôsmu. Jasné, že sa už stalo, že som aj meškal, sú situácie, ktoré neviete predvídať. Trasa tam je kratšia, 56 kilometrov,“ prezrádza s úsmevom cyklista. Späť si vyberá dlhšiu trasu, ktorá má okolo 73 kilometrov, aby bol v čo najužšom kontakte s prírodou. „Domov prídem okolo deviatej večer,“ vraví.

Pozdraví „chalošov“

Na cestu sa vždy teší, aj keď prezrádza, že nie vždy sa mu chce tak skoro ráno vstávať. „Ale keď už sadnem na bicykel, tak to je paráda. Vidím tú prírodu, vždy pozdravím na poliach ,chalošov´, tak som pomenoval zajace. Akoby ma už poznali,“ smeje sa Rasťo. Po ceste si dokonca pospevuje ľudovky a pozoruje prírodu. „Raz som videl ako bol sokol nad zajacom, obaja bez pohybu, sústredili sa len jeden na druhého, nevnímali ani mňa. A to som bol dva metre od nich. Potom som šliapol na nejakú haluz, vyrušil som tento okamih a rozpŕchli sa,“ hovorí o veciach, ktoré sú neopakovateľné.

Už 5-krát obišiel zem

„Rád aj fotím a raz zastal predo mnou jeleň. Zastal som aj ja, boli sme asi meter od seba a pozerali si do očí. Vytiahol som foťák, ale oproti bolo slnko.opisuje Rastislav. Okrem horúčav ho vedia potrápiť aj iné vrtochy počasia. „Raz som šiel v takom blate, že som rozobratý bicykel peši doniesol do roboty a z 11 kilogramov, koľko normálne váži, som niesol 25, toľko blata na ňom bolo,“ hovorí so smiechom Rastislav, ktorý má vo svojej záľube podporu od manželky aj kolegov. Pre všetkých má jeden odkaz. „Dávajte na seba na cestách veľký pozor!“

Do práce a späť chodí: ................................ 3x týždenne

Denne najazdí: ........................................................129 km

Týždenne: ................................................................387 km

Ročne: ................................................................20 124 km

Za 10 rokov prešiel: .......................................201 240 km

Obvod Zeme: ...................................................40 075 km

Celkovo najazdil: ...................................5x obvod Zeme