Trojročná Tillka z Prešova má výnimočný talent: Venuje sa siedmim druhom športu!

V metropole Šariša majú najmladšiu sedembojárku na Slovensku. Malá Prešovčanka Tilly, ktorá len nedávno oslávila tretie narodeniny, sa venuje až siedmim druhom športu. Zvláda lyžovanie, bicyklovanie, horolezectvo, jazdu na kolieskových korčuliach, plávanie, turistiku a začala sa venovať aj gymnastike.

Malú Tilly k aktívnemu pohybu vedú rodičia, ktorí boli sami športovcami. „Už od malička sme našu dcérku brávali na turistiku. Najskôr sme ju nosili v koši, keď sa naučila chodiť, už s nami kráčala po svojich,“ opísal Tillkine športové začiatky otec Miroslav (35). Lyžovať sa šikovná malá slečna na­učila, keď ešte ani nevedela poriadne rozprávať.

„Na kopec sme ju s lyžami na nohách postavili, keď mala rok a pol. Ani sme ju veľmi nemuseli učiť lyžovať. Ukázalo sa, že veľa dokáže odpozorovať. Začala napodobňovať moje pohyby pri lyžovaní a už jej to išlo. Teraz zvládne i čiernu zjazdovku. Veľmi ju to chytilo. Keď sme nedávno išli okolo Tatier, hneď chcela ísť na svah. Museli sme jej vysvetliť, že v lete sa u nás lyžovať nedá. Ale možno jej pripravíme prekvapenie a pôjdeme niekam do zahraničia na ľadovec,” povedal Miroslav, ktorý má k športu blízko a kedysi vlastnil lyžiarsku školu.

Tillkina mama Jana (34) je zasa bývalá hádzanárka, čiže dievčatko malo po kom zdediť športové gény. „Tohto roku sa naša dcérka naučila plávať. Najskôr s doskou, ale už dokáže urobiť pár záberov aj sama. Tiež začala s gymnastikou. Sme radi, že je taká všestranná. Potešilo by nás, keby z nej napokon bola lyžiarka, ale nútiť ju do ničoho určite nebudeme. Nech toho vyskúša čo najviac a napokon sa rozhodne sama, čo ju bude najviac baviť,” uzavrela Tillkina mama.

Je to v poriadku, keď sa tým baví

Pavel Malovič, špecialista na športovú medicínu:

- Pre zdravý vývoj dieťaťa je vhodné, keď ho rodičia vedú k rôznorodým pohybovým aktivitám a starajú sa o jeho všeobecný vývoj - rýchlosť, obratnosť, neskôr silu a vytrvalosť. Otázkou je iba, v akej miere sa aktivity vykonávajú, lebo dieťa je dieťa a nie malý dospelý. Vo výpočte športov je plávanie, bicyklovanie a lyžovanie, čo nie je v tom veku nič výnimočné, pokiaľ sleduje aktivity u rodičov a snaží sa ich napodobniť. Gymnastika je najvážnejšia, pamätám si na troj-štvorročné tvrdo trénované dievčatá v gymnastike a krasokorčuľovaní. Nikdy to neskončilo dobre. Tak­že, pokiaľ sa dieťa pokúša o športy, baví ju to a nepreteká v nich ani nenapĺňa stratené ambície rodičov, vtedy je to v poriadku.