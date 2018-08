Klimatické zmeny spôsobujú posun teplotných pásiem: Budeme na Slovensku pestovať citrusy?

Pomaranče či banány na slovenských poliach? Klimatické zmeny zasiahli aj Slovensko. Veľké horúčavy a zimy bez silných mrazov nastoľujú otázku, či sa naše kukuričné polia zmenia na citrusové sady.

Klimatológovia očakávajú, že trend zvyšovania teplôt bude pokračovať a v nasledujúcich rokoch bude u nás čoraz teplejšie. Pestovanie citrusov, fíg či ďalších exotických rastlín dnes nie je na Slovensku nič výnimočné. Budú sa u nás podľa odborníkov takéto teplomilné plodiny pestovať vo veľkom aj na poliach či plantážach? Teplotné zmeny už pociťujú aj naši poľnohospodári. „Aj tohtoročná žatva, ktorá sa začala o dva až tri týždne v predstihu, potvrdzuje, že zmeny tu sú a treba ich aj vnímať a vytvárať možnosti, ktoré by eliminovali možné výpadky v produkcii,“ povedal Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Ako doplnil, teplotné podmienky dovolia pestovanie niektorých plodín v severnejších lokalitách, no je otázne, či to umožnia ďalšie faktory.

Podstatné sú napríklad zavlažovanie, dostupnosť pôdy a podobne. Ako povedal šéf našich ovocinárov, kým v minulosti sme niektoré teplomilnejšie odrody jabĺk pestovali iba v nižších polohách, dnes sa im úspešne darí aj vo vyšších. Pri citrusoch je to však ťažšie. „Limitujúcim faktorom nie je teplo v lete, ale skôr zimné teploty pod nulou a jarné mrazy. Preto sa napríklad nedajú pestovať figy - príde silný mráz, vymrznú, preto sa nedajú pestovať na plantážach,“ vysvetlil prezident Ovocinárskej únie SR Marián Varga. Ovocinári však dnes riešia iný problém súvisiaci s vysokými teplotami. „Vrásky nám začína robiť to, že pre zvýšenú teplotu dostáva ovocie úpal. Týka sa to najmä jadrovín, teda jabloní a hrušiek,“ upozorňuje Varga. Ako doplnil, také spálenie bolo v minulosti skôr raritou, ale dnes už hovoríme o celých percentách poškodených plodín.

O rizikách klimatických zmien vie aj štát. „Prudké výkyvy počasia si aj tento rok vypýtali svoju daň od farmárov. Škody napáchané extrémnym suchom najviac postihli nepripravených. Nie je možné a ani udržateľné riešiť tieto problémy jednorazovými opatreniami,“ upozorňuje ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Ako doplnila, vyhlásili výzvu zameranú na budovanie a modernizáciu zavlažovacích systémov. Farmári tak môžu získať peniaze z balíka 22 miliónov eur. Minimálna výška, o ktorú môžu požiadať, je 10-tisíc eur, maximálna stanovená až na jeden milión.

Počasie by sa muselo zmeniť

Pavol Hauptvogel, riaditeľ Výskumného ústavu rastlinnej výroby

- Ak by sme u nás chceli vo veľkom pestovať plodiny zo subtropického pásma, museli by sa zmeniť mnohé faktory. Predovšetkým by sa musel

posunúť priebeh počasia vo všetkých ročných obdobiach. To znamená, či sa otepľuje nielen v júli, ale aj v decembri. Samozrejme, k určitým zmenám dochádza. Zatiaľ je to viditeľné na individuálnej báze, keď ľudia doma pestujú niektoré citrusové plody. Mnohé však mohli prežiť len preto, že sú v určitom mikroklimate. Stačí, aby boli chránené určitou prírodnou bariérou či chatkou.

Exotika len v malom

Matej Korpáš, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

- U nás sú historicky dané veľké farmy, ktoré tu dlhé roky fungujú. Tie sa zameriavajú prevažne na produkciu hustosiatych obilnín, repku či kukuricu, a to vo väčších výmerách. V najbližšom čase nepredpokladáme, že by sa na našom území mali nejako rozmáhať pestovatelia exotických plodín. Ak, tak skôr len skúšobne, prevažne menší pestovatelia a ľudia vo svojich súkromných záhradách.

Teplota stúpne o 4 stupne

Jozef Pecho, klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu

- Vzhľadom na pokračujúce otepľovanie sa na základe výstupov klimatických modelov očakáva, že ročný priemer teploty vzduchu by sa mal v časovom horizonte do roku 2025 zvýšiť o 0,8 až 0,9 °C, do roku 2050 približne o 2,0 až 2,5 °C a do roku 2100 o 3,5 až 4,0 °C. Obyvatelia Slovenska musia počítať aj s tým, že intenzita a dĺžka trvania vĺn horúčav budú narastať. Tieto vlny môžu nastúpiť už v priebehu mája a nebudú zriedkavé ani v polovici septembra. Predpokladá sa aj vyš- ší počet dní s dusným počasím vzhľadom na zvy- šovanie obsahu vody v atmosfére

Citrusy o 50 rokov

Marián Varga, prezident Ovocinárskej únie SR

- Ešte tak päťdesiat rokov dáme exotickým plodinám pokoj. Keby to prišlo skôr, nebolo by to asi dobré. Ak by sa aj nejaké plantáže urobili, napríklad pomarančovníka, bolo by to vecou šľachtenia. My sme šľachtili napríklad marhule, aby boli odolnejšie. Podobne by to bolo aj pri exotických rastlinách, ako sú citrusy, fi gy a podobne

Sucho môže znamenať rast cien

Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho družstva

- Sucho a extrémne vysoké teploty predstavujú riziko v podobe slabšej úrody alebo vyšších nákladov spojených či už so starostlivosťou o zvieratá, alebo dopestovaním plodín. A tak sa logicky takéto počasie premieta aj do spomínaných cien agrokomodít na svetových trhoch. To sa zvyčajne v konečnom dôsledku premieta aj do cien potravín na pultoch v našich obchodoch. Zatiaľ je však ešte predčasné a ťažké hovoriť o konkrétnych dosahoch na ceny v našich obchodoch.