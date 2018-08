Člen bankomafie vyviazol s podmienkou: Golisov († 42) komplic Krajčovič ide na slobodu

Poriadne si vydýchol. Okresný súd v Trnave rozhodoval o osude Martina Krajčoviča (35), ktorý bol komplicom bankomatového bossa Jána Golisa († 42). Policajti ho zastrelili pri tom, ako sa v decembri minulého roka pokúsili ukradnúť auto v Opoji (okr. Trnava). Prokurátorka pre Krajčoviča žiadala basu. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

Martin Krajčovič, prezývaný aj Vrecko, sedí za mrežami od decembra 2017. V poslednom mesiaci roka v nočných hodinách spolu s Golisom išiel do Opoja (okr. Trnava), kde sa podľa obžaloby spoločne pokúsili ukradnúť Škodu Fabia. Niekto si ich však všimol a privolal políciu. Golis s Krajčovičom chceli utiecť a s ukradnutým autom si to namierili rovno na mužov zákona. Padlo niekoľko výstrelov, po ktorých sa vzdali. Golis prestrelku neprežil a na mieste zomrel, Krajčovič utrpel zranenia. Museli ho previezť do nemocnice a odtiaľ neskôr do väzby. V utorok predstúpil pred trnavského sudcu s pokorou.

Svoj čin priznal a všetko oľutoval. Záverečnej reči sa však vzdal. Na pojednávanie prišla aj jeho priateľka, s ktorou má polročného syna Mathiasa. Prokurátorka pre Krajčoviča žiadala basu s najnižším stupňom stráženia a trest v dolnej sadzbe. „Doteraz viedol bezúhonný život a treba prihliadať aj na to, že sa ku skutku priznal,“ povedal Krajčovičov obhajca. Sudca napokon vyhovel obhajcovi a rozsudok bol najlepší, aký si mohol Krajčovič želať. „Obžalovaný sa odsudzuje na tri roky, trest sa podmienečne odkladá po dobu 5 rokov,“ vyriekol sudca verdikt. Krajčovič odchádzal z pojednávania s úsmevom na tvári.

Ako dopadli ostatní

Ján Golis († 42)

Policajti ho zastrelili počas policajnej naháňačky v decembri 2017 v Opoji. Spolu s Krajčovičom sa pokúsili ukradnúť auto.

Matúš Ščibrányi

V polovici júla poslal súd v Trnave za mreže Matúša Ščibrányiho, ktorý sa po decembrovej prestrelke vyhrážal policajtom. Bol obžalovaný za prečin útoku na verejného činiteľa a hrozili mu až 3 roky basy. Napokon dostal 32 mesiacov natvrdo.