Tragédia v rodine olympijského víťaza: Pred pocitom viny neutečieš

Spoveď plná bolesti. Olympijský víťaz v alpskom lyžovaní Bode Miller (40) a jeho manželka vo vysokom štádiu gravidity Morgan Beck Millerová (31) prvýkrát verejne prehovorili o nedávnom tragickom úmrtí 19-mesačnej dcérky.

Emeline Grier mala 9. júna na narodeninovej párty nehodu v susedovom bazéne. Zomrela na druhý deň v nemocnici.

Podľa Morgan chodila Emeline medzi miestom, kde pila čaj jej mama, a spálňou pre hostí, kde šantili ostatné deti.

„Bolo to päť metrov. Zrazu však nastalo ticho. Boli sme v polovici rozhovoru a ja som sa postavila a otočila. Išla som tam, kde boli chlapci, a povedala som: „Kde je Emmy? A predtým, než manželov syn mohol odpovedať, otvorila som dvere, ktoré viedli na dvor, po boku presvital lúč svetla. Zbadala som Emeline, ako sa vznáša na hladine bazéna. Bežala som a skočila do vody,“ zadúšala sa bolesťou Millerova manželka.

Privolaní záchranári dievčatko nevedeli resuscitovať a odviezli ho do nemocnice.

Bode sa o tragédii dozvedel cez telefón. „Bol to šok,“ povedal slávny lyžiar. „Vina je najťažšia vec,“ priznala zdrvená Morgan a dodala: „Neexistuje deň, že by som sa nemodlila za príležitosť vrátiť sa k tomuto dňu a urobiť to inak.“ Miller rovnako ako jeho žena žije pre pocit viny zo dňa na deň. „Realita je, že ako rodič sa nemôžete vyhnúť zodpovednosti za svoje deti,“ povedal Bode.

Miller má z predchádzajúcich vzťahov dcéru Neesyn Dace (10), syna Samuela Nathaniela (5). S Morgan vychovávajú syna Nasha (3) a onedlho čakajú nový prírastok do rodiny.