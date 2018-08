Hviezda reality show Nela Slováková vymenila boháča za športovca: Ulovila bývalého známej jojkárky!

Utiekli za hranice Slovenska! Víťazka jojkárskej šou Hotel Paradise, Češka Nela Slováková (28), ešte donedávna tvorila pár s bohatým slovenským priateľom Martinom (27). Novému Času však priznala, že sa rozhodla ísť „o dom ďalej“ a aktuálne sa už vyhrieva v malebnej dedinke v slnečnom Taliansku so známym hokejovým obrancom Lukášom Kozákom (26).

Ten tvoril niekoľko rokov pár s jojkárkou Alexandrou Orviskou (34). Podľa informácií Nového Času sa hrdličky poznajú len krátko, ale zdá sa, že to medzi nimi poriadne iskrí. Slováková a Kozák dosiaľ schovávali svoj románik pod rúškom tajomstva. Najskôr sa spolu objavili na letnom festivale v Ostrave a teraz sa spolu vyhrievajú na pláži. V spoločnej dovolenke im nebránil ani fakt, že sa poznajú len niekoľko týždňov. Prezradili ich rovnaké videá na sociálnej sieti, keď sa pochválili večerou v štýlovej reštaurácii na severozápade Talianska v oblasti Cinque Terre.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

„Veľmi spontánne sme sa z minúty na minútu rozhodli, že na pár dní vyrazíme za slniečkom oddýchnuť si. Nehľadáme v tom nič viac, to predsa vždy ukáže čas,“ priznala Novému Času Nela, ktorá donedávna randila s bohatým priateľom Martinom. „S Martinom to bohužiaľ skončilo. Neklapalo nám to dlhšie, aj keď sme sa to obaja snažili zachrániť,“ dodala blondínka, ktorá sa v minulosti preslávila víťazstvom v šou Hotel Paradise, kde zhrabla rozprávkových 50-tisíc eur! Nelinu spoločnosť si teraz užíva hokejista Kozák, ktorý naposledy hrával slovenskú ligu za Žilinu a odohral niekoľko zápasov aj za slovenskú reprezentáciu.

„Chcel som ešte na pár dní pred sezónou vybehnúť k moru a oddýchnuť si. Nelka je šikovná a inteligentná žena, je mi s ňou dobre, obaja sme mali voľno, tak nevidím dôvod prečo spolu nestráviť voľný čas,“ povedal Novému Času hokejista, ktorý donedávna tvoril pár s jojkárkou Alexandrou Orviskou. „Nevidím dôvod, prečo by som sa mala vyjadrovať k druhým vzťahom, keď sa nevyjadrujem ani k svojmu,“ okomentovala novú partnerku svojho bývalého partnera.

Neline lásky

Nela donedávna tvorila pár s bohatým podnikateľom Martinom, ktorý ju zahŕňal luxusom a brával na drahé výlety. Ich cesty sa však napokon rozišli.

Počas účasti v reality show Hotel Paradise prežila vášnivý románik s Čechom Leom Beránkom. Potetovaný rebel sa však potom zahľadel do inej súťažiacej.

Lukášove ženy

S jojkárkou Alexandrou Orviskou začal randiť koncom roka 2014. Už začiatkom minulého roka sa však začalo pošepkávať o rozchode a tento rok v apríli sa tieto slová naplnili.

V minulosti randil aj s modelkou a bývalou misskou Luciou Slaninkovou, ktorá je povestná svojou slabosťou pre hokejistov. Ich vzťah však napokon stroskotal.