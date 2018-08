Tehotná žena šla kvôli horúčavám do iného salónu ako obvykle: Predĺženie rias s hororovými následkami

Stacey Ball (22) z Londýna si dávala robiť 3D mihalnice už tri roky v tom istom salóne a nikdy s nimi nemala žiaden problém.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Teraz čaká bábätko a pre vlnu horúčav sa naposledy rozhodla navštíviť iný salón, ktorý je k jej domu bližšie. Lenže hneď ako s dlhými umelými mihalnicami prišla domov, začala okolo očí opúchať. ,,Stále sa to zhoršovalo, až som na dva dni stratila zrak. Videla som len na ľavé oko, aj to úplne rozmazane,“ opisuje hrôzu Stacey, ktorá skončila na očnej klinike.

,,Mala som kruté bolesti hlavy, bolelo ma tiež okolie očí, do toho bolo strašné horko. Nehovoriac o tom, že som v šiestom mesiaci tehotenstva,“ povedala nastávajúca mamička podľa portálu Metro. Tú navyše desili obavy, že natrvalo oslepne a nikdy neuvidí tvár svojho ešte nenarodeného synčeka. Z najhoršieho je už Stacey vonku a za situáciu viní salón. ,,Robili to inak ako tam, kde chodievam, a mihalnice mi tak dobre nesedeli. Kozmetička mi dokonca omylom dala do oka lepidlo a keď ho z oka stierala, veľmi to bolelo,“ tvrdí. Salón však vinu odmieta a zatiaľ sa k prípadu nevyjadril.