Exminister Kaliňák: Na palube špeciálu nebol nikto spútaný, všetci mali diplomatický pas

Zoznam cestujúcich v slovenskom vládnom špeciáli, ktorý poskytli vietnamské úrady, nebolo meno trestne stíhaného občana Vietnamu, nebol neprevážaný žiaden ležiaci pacient ani spútaný alebo inak obmedzovaný človek a všetky osoby mali diplomatický pas.

Na sociálnej sieti to zdôraznil koaličný poslanec a vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). "Zaujíma ma však otázka, že ak nemecké úrady, ako tvrdia, skutočne pátrali po občanovi Vietnamu, prečo jeho meno nebolo vložené do schengenského informačného systému, ktorý upozorňuje ostatné krajiny na hľadanú podozrivú osobu?" pýta sa v stručnom stanovisku Kaliňák.

Postup slovenskej strany v tejto kauze kritizuje prezident SR Andrej Kiska aj opozícia. Hnutie OĽaNO žiada premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby v kauze vyvodil dôsledky. Chce tiež zvolať mimoriadny parlamentný brannobezpečnostný výbor. "Nemecká polícia už nemá pochybnosti o tom, že pri únose Vietnamca Trinh Xuan Thanha bolo použité aj slovenské vládne lietadlo. A že krátke stretnutie vietnamskej delegácie s ministrom vnútra Kaliňákom bolo iba divadlom na zakrytie únosu," uviedla šéfka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.

Vlažná reakcia slovenskej vlády je zase podozrivá pre SaS. Podľa liberálov sú medializované závery Krajinského kriminálneho úradu v Berlíne, podľa ktorých únoscovia Vietnamca prepravili späť do vlasti práve v slovenskom vládnom lietadle, vážne a je potrebné ich riadne vyšetriť. "Rovnako za mimoriadne vážne považujeme aj to, za akých podivuhodných okolností poskytlo ministerstvo vnútra slovenský vládny špeciál vietnamskej delegácii," uviedla SaS. Podľa strany sa črtá aj otázka, či bol do únosu zapletený exminister vnútra Kaliňák a "za akú protihodnotu poskytol pomoc Vietnamcom a kto ďalší sa za slovenskú stranu podieľal na tomto štátom organizovanom únose".

Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo uviedli, že nemali informácie o tom, že Slovensko poskytovalo akúkoľvek súčinnosť pri únose vietnamského podnikateľa. V máji 2018 to povedal premiér Peter Pellegrini s tým, že ho o tom informovali predstavitelia spravodajských služieb. Pripomenul, že ak by nemecká strana okamžite po únose, ktorý bol zachytený na kamery, informovala medzinárodné inštitúcie, Slovensko mohlo byť obozretnejšie.