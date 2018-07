Max Verstappen v Maďarsku vypenil, teraz sa za vulgárne slová ospravedlnil

Spŕšku sprostých slov spustil do rádia Max Verstappen (20) v piatom kole Veľkej ceny Maďarska po tom, čo mu zlyhala pohonná jednotka a preteky tak preňho skončili.

Teraz sa mladý Holanďan na sociálnych sieťach za svoje správanie ospravedlnil. "Nemal som používať tieto slová," kajal sa jazdec Red Bullu.

"K***a! To je k***a vtip stále s týmto h***om, naozaj," nadával do rádia Max Verstappen po tom, čo mu v piatom kole Veľkej ceny Maďarska prestal fungovať motor od Renaultu. A servítku voči dodávateľovi pohonnej jednotky si nebral ani neskôr. "Platíme milióny libier za niečo, čo by malo byť slušným motorom. A pritom to je poruchové," rozčuľoval sa jazdec Red Bullu.

"Navyše sú tieto motory aj najpomalšie. Hnevá ma to. Takto zahodiť cenné body," zúril ďalej dvadsaťročný Holanďan. Keď sa mu v hlave všetko uležalo, ospravedlnil sa.

"Keď sa obzriem späť, tak sklamanie stále pretrváva," napísal na sociálnej sieti talentovaný pretekár. "Ani v tomto vypätom momente som nemal používať také slová," priznal.

"Emócie so mnou po dobrom štarte lomcovali. Táto frustrácia má svoj dôvod. Prišlo ďalšie nečakané zlyhanie motora, navyše v posledných rokoch k nim dochádza čoraz častejšie," vysvetľoval svoje konanie. "Prišli sme do Budapešti s veľkým očakávaním a neboli sme konkurencieschopní, čo bolo ťažké stráviť."

"Počas letnej prestávky budem dúfať, že sa po nej do súťaže vrátime silnejší," uzavrel šiesty muž priebežného poradia šampionátu, ktorý má na svojom konte 105 bodov. Tento rok Max Verstappen vyhral Veľkú cenu Rakúska, druhý skončil vo Francúzsku a tretie miesta si vybojoval v Španielsku a Kanade.