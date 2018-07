Rozhorčení českí turisti uviazli na Rodose: Nechali nás ležať na zemi

Stovky cestujúcich uviazli na letisku na gréckom ostrove Rodos, kde v nedeľu skolaboval odbavovací systém. Web letiska registroval mnoho oneskorených letov.

Jedným z nich bol aj let 180 českých turistov, ktorí odleteli späť do Českej republiky až v nedeľu popoludní, informovala ČTK hovorkyňa leteckej spoločnosti Travel Service Vladimíra Dufková. Dôvodom oneskorenia sú podľa letiska technické problémy spôsobené treťou stranou.

„Nocľaháreň na letisku Rhodos pokračuje. Pôvodne sa mal náš let do Brna začať o 16:45, ale zatiaľ stále nie je jasné, o koľkej odletíme. Predpoklad je zhruba o tretej ráno. Informácie však prichádzajú neskoro a vôbec nevieme, či o tretej ráno naozaj opustíme letisko. Zatiaľ nám boli poskytnuté vouchery v hodnote 6 eur na jedlo,“ napísala dovolenkárka Blesku.

Podľa nej nešlo o technický problém na letisku. „Ide o technický problém na lietadle, ktorý sa snažia odstrániť od popoludňajších hodín. Podrobnosti nám delegáti neboli schopní povedať,“ dodala česká turistka.

"Nechali nás ležať na zemi, nedali nám ani najesť, napiť. Nič,“ posťažoval sa Českej televízii ďalší dovolenkár.

O problémoch informujú predovšetkým spravodajské weby škandinávskych krajín, ktoré majú na ostrove mnoho turistov. "Technické problémy pri odbavovaní batožiny na letisku na ostrove Rodos spôsobili zrušenie alebo meškanie série letov. Odbavovanie je zaisťované ručne, s pomocou ceruzky a papiera," uviedla nórska verejnoprávna televízia NRK. "Cestujúci čakajú v radoch na odbavenie šesť až sedem hodín."

Časť z približne tisícky nórskych turistov bola podľa nórskych médií poslaná loďou do neďalekého Turecka, odkiaľ mali odletieť. Kvôli prísnejším tureckým pravidlám týkajúcim sa platnosti pasov však niektorým z nich polícia nepovolila odlet z tureckého letiska a museli späť na grécky ostrov.

Problémy s odbavovacím systémom na letisku na gréckom ostrove Rodos ovplyvnili len jeden let z nedele na pondelok na Slovensko. Potvrdila to hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. "Ovplyvnený bol len jeden let z nedele na pondelok, ktorý mal štvorhodinové meškanie," uviedla Ševčíková.