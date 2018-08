Mladík si dáva zväčšovať pery už niekoľko rokov: Jeden pohľad na jeho ústa a dnes už nezaspíte!

Mladík je veľký fanúšik celebrít a chcel by sa na svoje idoly aj podobať. Minimálne, čo sa pier týka, a preto si ich nechal už niekoľkokrát zväčšiť.

Dvadsaťštyriročný James Holt z Manchestru si necháva pichať botox do pier od 16 rokov. Teraz sa obáva, že by mu mohli explodovať alebo dokonca odpadnúť.

Do svojich pier za tie roky investoval už 14 000 libier (viac ako 15 600 eur). Výplň do pier si pritom necháva pichať každé dva alebo tri mesiace. "Mal som už niekoľko problémov. Raz mi začala tá tekutina vytekať z pier," cituje Jamesa portál Daily Mail. Napriek nebezpečenstvám s kozmetickými procedúrami nechce prestať ani v budúcnosti. Obáva sa, že bude vyzerať nudne a obyčajne.

James si okrem výplne pier dal spraviť aj plastiku nosa a nechal si vyhladiť vrásky. "Nikdy neprestanem s operáciami. Pochybujem, že by som bol spokojný so svojím telom alebo tvárou," dodal. "Moji rodičia a priatelia nie sú spokojní s týmito zmenami. Obávajú sa najmä toho, že moje pery môžu explodovať."

Mladík tiež prezradil, že si dvakrát do roka necháva vybieliť zuby a do podpazušia si necháva pichať botox, aby sa nepotil. Uvažuje aj o úplnom odstránení potných žliaz. Priznal tiež, že sa mu nepáčia ani jeho prsty a najradšej by si ich nechal chirurgicky vyrovnať.