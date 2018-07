Jedna z najväčších kanadských hviezd to balí: V NHL odohrala 20 sezón

Kanadský hokejista Jarome Iginla (41) oznámil ukončenie aktívnej kariéry. V zámorskej NHL odohral 20 sezón, z toho takmer 16 v drese Calgary Flames, kde sa najviac preslávil.

Bol dlhoročný kapitán "plameňov" a vlastní viacero klubových rekordov.

"Spomínam si, ako som ako sedemročný začal hrať hokej a vykorčuľoval som na ľad na prvý tréning. Sníval som o tom, že raz budem úspešný hokejista, no dotiahol som to oveľa ďalej, ako som predpokladal… Dvadsať rokov v NHL - to je skvelé číslo. Teším sa, že po ukončení kariéry budem môcť tráviť viac času s rodinou, no na druhej strane mi bude kolotoč NHL veľmi chýbať. Na pôsobenie v profilige mi zostane množstvo krásnych spomienok," uviedol 41-ročný Iginla na pondelňajšej tlačovej konferencii v aréne Calgary Flames.

Robustný krídelník odohral v NHL 1554 zápasov, v ktorých strelil 625 gólov, pridal 675 asistencií a nazbieral rovných 1300 bodov. Cudzia mu nebola ani tvrdá hra, o čom svedčí 1040 trestných minút. Najlepšie časy zažil v drese Flames, kde hral v rokoch 1996 až 2013. V sezóne 2001/2002 sa stal najproduktívnejším hráčom celej NHL. Iginla je líder historických tabuliek Calgary v počte odohratých zápasov, gólov, bodov, gólov v rovnovážnom stave aj v presilovkách, ako aj víťazných zásahoch. V minulej sezóne nehral v žiadnom klube, naposledy pôsobil v Los Angeles Kings, kde v roku 2017 nastúpil na záverečných 19 zápasov v kariére.

Flames získali Iginlu v roku 1995 z Dallasu, ktorý ho draftoval v tom istom roku z 11. miesta. V NHL debutoval v play off 1996, keď v dvoch dueloch strelil gól a pridal asistenciu. V nasledujúcej sezóne bol kandidát na zisk Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika, ocenenie vtedy získal obranca Bryan Berard. V prvej sezóne s kapitánskym "céčkom" doviedol Flames v roku 2004 do finále bojov o Stanleyho pohár, v ktorom kanadský tím prehral s Tampou Bay Lightning. Okrem Calgary si obliekal Iginla aj dresy Pittsburghu Penguins, Bostonu Bruins, Colorada Avalanche a LA Kings.

Hokejista tmavej pleti, ktorého otec pochádza z Nigérie, sa presadil aj na medzinárodnej scéne. Štartoval na troch zimných olympijských hrách a v rokoch 2002 a 2010 získal v drese Kanady zlato. V zbierke úspechov má aj titul z majstrovstiev sveta 1997 a triumf na Svetovom pohári 2004. Informovali o tom oficiálna stránka NHL a portál TSN.