Otec Meghan Markle v najnovšom rozhovore pritvrdil: Silné slová o zosnulej princeznej Diane!

Otec Meghan Markle si opäť nekládol servítku pred ústa a narovinu povedal, čo si myslí o kráľovskej rodine a o tom, ako zaobchádza s druhými.

Thomas Markle v rozhovore, ktorý bol veľmi emotívny, povedal, že by bol najradšej, ak by sa jeho dcéra Meghan stiahla do úzadia a nemala nič spoločné s kráľovskou rodinou. Podľa jeho slov by bolo pre vojvodkyňu zo Sussexu jednoduchšie, ak by neexistoval. "Princezná Diana by bola odsúdila spôsob, ako sa zaobchádza s našou rodinou," cituje jeho slová portál EveningStandard.

Deň pred Meghaninými 37. narodeninami sa jej otec posťažoval, že ho dcéra kompletne vymazala zo života po tom, ako povedal, že kráľovká rodina bude chcieť zmeniť Meghan. "Mal som číslo na jej osobného asistenta, cez ktoré som ju kontaktovával, ale po mojich kritických slovách ma úplne odpísali," posťažoval sa Thomas.

Ďalej povedal, že pre Meghan by bolo najlepšie, ak by zomrel. Dodal však, že kým skoná, určite by sa chcel opäť so svojou dcérou začať kontaktovať a rozprávať. "Ja som bol ten, čo ju vždy vyzdvihol zo školy," rozčuľoval sa Thomas počas rozhovoru, ktorý bol zameraný na vzťah otca s jeho kráľovskou dcérou.