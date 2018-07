Košicami otriasol škandál zbytočnej smrti malých psíkov: Prečo veterinár utratil zdravé šteniatka?!

Metropolou východu otriasa škandál zbytočnej smrti malých psíkov.

Veterinár asanačnej služby Martin Král totiž odchytil dve šteniatka u neprispôsobivých obyvateľov v mestskej časti Krásna. Chlpáčov Bobiho a Benyho však neodniesol do útulku, ale utratil. Veterinár sa bráni, že majitelia žiadali zvieratá utratiť. Tí tvrdia opak.

Aktivisti pritom už zháňali pre oboch štvornohých súrodencov nový domov. „Bolo dohodnuté s útulkom, že ich vezmú. Len to bolo treba doladiť a dohodnúť s majiteľmi-nemajiteľmi,“ hovorí košická aktivistka Tamara, podľa ktorej bol o Bobiho a Beniho záujem aj z Česka. „Keď som sa dozvedela, čo sa stalo, až som sa triasla od zúfalstva,“ pokračuje.

Veterinár sa bráni tým, že na Vyšnom Dvore zasiahol na žiadosť mestskej časti. „Na základe opakovaných podnetov o napádaní psami, žiadostí obyvateľov, cyklistov a mamičiek s deťmi, ktoré prechádzali okolo lokality Vyšný Dvor, si mestská časť objednala vo Veterinárnej asanačnej službe Košice odchyt túlavých psov v časti Vyšný Dvor,“ potvrdil starosta Krásnej Marek Kažimír, no zdôraznil, že utratenie si určite neobjednali. Veterinár asanačky tvrdí, že tak chceli majitelia.

„Prišiel občan, ktorý tvrdil, že je majiteľ, a povedal, že chce tých psov dať utratiť. Mám podpísaný papier od neho, že dáva psov utratiť z vlastnej vôle. Utratil som dvoch asi polročných psov a tým sa to pre mňa skončilo. Nemám čo skrývať, no mrzí ma to. Udialo sa to v rýchlosti, nabudúce budem najprv viac rozmýšľať a potom konať,“ vysvetľuje Martin Král.

Na veterinára si posvieti mesto

Tvrdí, že o iniciatíve na záchranu ho nik neinformoval. „Mali nám o tom dať vedieť. Máme pritom veľmi dobré vzťahy s útulkom a OZ-tkami. Minulý rok sme dali na adopciu okolo 80 psov a asi 50 sme vrátili majiteľom,“ bráni sa veterinár. Obyvatelia z Vyšného Dvora tvrdia, že psov utratiť nedali. „Vraveli nám, že musia byť odobraté, lebo dostaneme 500 eur pokutu. Nevedeli sme, čo ich čaká. Nič sme nepodpisovali! Beriem to ako podvod,“ vraví Darina Berková (35). Na konanie veterinára si posvieti i mesto. „Vedenie sa bude týmto problémom zaoberať, dá preveriť okolnosti prípadu a znenie zmluvy a na základe získaných záverov zvolí ďalší postup k poskytovateľovi asanačných služieb,“ uviedol Jozef Marko z košického magistrátu. Prípad preveruje polícia.

ŽIADAME VYVODIŤ ZODPOVEDNOSŤ

Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová

- Sme zhrození a znechutení, že ešte stále na Slovensku fungujú šarhovia a odchytové služby, ktoré profitujú z odchytu a usmrcovania odchytených zvierat. Obraciame sa preto na ZMOS so žiadosťou o zabezpečenie výkonu samosprávy v súlade so zákonom, na RVPS so žiadosťou o vyvodenie zodpovednosti a uloženie zodpovedajúcej sankcie za spáchanie správneho deliktu usmrtenia zvieraťa bez primeraného dôvodu a tiež s podnetom na prešetrenie činnosti Asanačnej služby Košice, pokiaľ ide o odchyt a umiestnenie zvierat. Rovnako sa obraciame na Komoru veterinárnych lekárov so žiadosťou o prešetrenie činnosti lekára, vyvodenie zodpovednosti a dôkladné poučenie členov komory.