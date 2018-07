Ministerstvo zdravotníctva zavádza nové čakačky na vyšetrenia: Ako dlho budeme čakať na sono či mamograf?!

Skrátenie čakacích lehôt či včasné zachytenie onkologických ochorení. Nový návrh z dielne ministerstva zdravotníctva určuje strop, o koľko dní či mesiacov by sme sa mali dostať na vyšetrenie alebo plánovanú operáciu.

Čakacie termíny by sa oproti súčasným mali výrazne skrátiť. Napríklad na sono by sme sa po novom mali dostať už do dvoch týždňov. Rezort zároveň prichádza aj s návrhom, za ako dlho by sme mali mať poruke obvodného lekára alebo lekára špecialistu.

Naštvaní pacienti, neskorá diagnostika, množiace sa prípady nespokojných ľudí s čakacími lehotami na vyšetrenia a operácie. Ministerstvo zdravotníctva chce túto situáciu zmeniť a prichádza s novinkou maximálnych čakacích lehôt. Novela zákona by mala určiť časový harmonogram pri plánovaných zákrokoch. „Napríklad na vyšetrenie CT v prípade neakútneho zdravotného problému by mohol pacient čakať tri týždne, na magnetickú rezonanciu napríklad päť týždňov,“ uviedla pre Nový Čas hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová s tým, že v prípade akútneho zdravotného problému sa vyšetrenie zrealizuje okamžite.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Šéf Lekárskeho odborového zväzu (LOZ) Peter Visolajský tvrdí, že stanovenie stropu vo vzťahu k poisťovniam je dobrým krokom, má to však jeden háčik. „Termíny, ako sú teraz prezentované, sú dodržateľné aj v súčasnosti. Záleží na tom, na ktorom pracovisku tento zákrok či vyšetrenie podstúpite, a to sa v tomto návrhu nepíše,“ okomentoval novinku z dielne ministerstva Visolajský.

Podľa jeho názoru u renomovaného odborníka napríklad v Bratislave sa do určeného stropu vôbec nemusíte dostať a bude vám ponúknutá operácia napríklad v Poprade. Pacientovi sa, ľudovo povedané, zapchajú ústa a bude záležať len na ňom, či bude čakať, alebo pocestuje stovky kilometrov.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

V správe sa zároveň uvádza aj to, aký má byť v minútach dojazd k tomu-ktorému špecialistovi. Kým obvodného lekára by ste mali mať poruke do 35 minút, cesta k najbližšiemu špecialistovi môže trvať aj tri hodiny. „Problematika úzko súvisí aj s procesom dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorý sme nedávno predstavili a ktorý sme úzko konzultovali so zdravotnými poisťovňami,“ objasnila Eliášová.

Podľa Visolajského môže byť však v dodržaní času dojazdu problém najmä na východnom Slovensku. „Tam napríklad nevedia zohnať obvodných lekárov pre celé oblasti,“ dodal šéf LOZ. Ministerstvo upozorňuje, že zatiaľ ide o ilustratívne údaje a presné budú jasné koncom tohto roka. Poisťovne sa zatiaľ proti návrhu nebúria. „Pacientovi tento návrh prinesie oveľa viac ako dnes stanovené siete (pevná, minimálna, koncová), ktoré im v konečnom dôsledku nijako nepomáhajú,“ povedal Matej Štepianský z Dôvery.

Zaujímavosťou je, že po novom bude možné aj to, že ak poisťovňa nebude schopná pacienta poslať na zákrok do jedného roka po jeho predpísaní lekárom, bude môcť pacient ísť aj do nemocnice, ktorá nemá s poisťovňou zmluvu, či do zahraničia. Povinnosťou poisťovne tak bude uhradiť zákrok v plnej výške.

AKÉ SÚ VAŠE SKÚSENOSTI S TERMÍNMI?

Otvoriť galériu Sarah (18) Zdroj: br, pb Sarah (18), Senec, študentka

- Na CT som čakala na termín 6 mesiacov a na magnetickú rezonanciu som išla cez súkromníka.

Renáta (28) zdravotníčka, Bratislava

- Nebolo to pre mňa potrebné, tak som nič z toho neabsolvovala. Maximálne mesiac by sa dalo čakať, pokiaľ to nie je akútny prípad.

Otvoriť galériu Irena (66) Zdroj: br, pb Irena (66) dôchodkyňa, Bratislava

- Na CT som čakala týždeň v Nemocnici sv. Alžbety a na mamografi u tri mesiace v Železničnej nemocnici.

Otvoriť galériu Milan (67) Zdroj: br, pb Milan (67) dôchodca, Bratislava

- Na magnetickú rezonanciu som čakal zhruba mesiac.