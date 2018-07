Čo sa dialo s vysokoškolákom Jurajom v nemocnici? Odišiel po svojich, vrátili ho v kóme

Trápia sa už sedem dlhých rokov. V tom čase 25-ročný Juraj zo Želiezoviec (okr. Levice) odišiel do nemocnice s ľahkým zápalom pľúc.

Po šiestich týždňoch si matka svojho syna prevzala v bdelej kóme a v nej je doteraz. Po vitálnom vysokoškolákovi ostalo len nevládne telo. Odvtedy potrebuje neustálu opateru. Jeho milujúca mamina Eva (56) sa od syna nepohne ani na krok a teší sa z každého jeho úsmevu.

V malom domčeku v Želiezovciach to vyzerá ako v rehabilitačnom centre. Všetko je prispôsobené životu Juraja, ktorý je v bdelej kóme. Zo šikovného vysokoškoláka ostalo len bezvládne telo. Jeho trápenie sa začalo vo februári 2011 pred štátnicami, keď dostal ľahký zápal pľúc. „Zo zdravého syna neostalo nič. Už roky sa o neho sama starám, ani jeden deň som odvtedy neprežila sama,“ so slzami v očiach hovorí mamina Eva, ktorá verí, že jej syn vníma, čo sa deje naokolo. „Aj sa vie usmievať, on reaguje, dokonca má rád spoločnosť ľudí,“ dodá s presvedčením a nežne svojho milovaného Jurka pohladí, upraví mu polohu na ležanie.

Eva je rozvedená, ešte má staršieho syna Mariána (36), ktorý už má svoju rodinu. Ani vo sne by jej nenapadlo, že sa môže stať niečo také.A odrazu toto. Vo štvrtok nastúpil do nemocnice a už v pondelok ho mali z nej prepustiť.neudrží slzy statočná mamina. O svojho syna sa príkladne a s láskou stará, urobila by pre neho všetko na svete. „Začíname ráno pred šiestou, končíme až večer. Popoludní máme malú siestu, každodenne musíme cvičiť, potom masáže, starostlivosť o pokožku... Máme rôzne prístroje a pomôcky na cvičenie,“ ukazuje Eva.

Najviac však Jurajovi prospievajú rehabilitačné pobyty, na ktoré nešťastná mamina zháňa peniaze. „Poisťovne to nehradia, z nášho príjmu ledva vyžijeme. Doteraz som v súdnom spore s nemocnicou,“ vzdychne si Eva. „Prípad je v štádiu šetrenia. Pokým sa neskončí súdny spor, nebudeme sa k tomu vyjadrovať,“ informovala Alžbeta Sivá, hovorkyňa levickej nemocnice.

Eva si„Bez pomoci by sme to všetko finančne nezvládli,“ priznala. Juraj, ktorý nedokáže ani prehĺtať jedlo, sa zrazu usmeje. „Vidíte, on nás vníma, my sa už dokážeme nejako dorozumievať,“ usmeje sa Eva a objíme syna, ktorému obetovala všetku svoju lásku.

Z ČOHO ŽIJÚ

Príjmy:

Opatrovateľské - 138 €

Jurajov dôchodok - 280 €

Príspevok zo Soc. poisťovne - 70 €

Spolu: 488 €

Výdavky:

Bývanie vrátane splátok úveru - 301 €

Lieky, plienky a zdravot. materiál - 150 €

Spolu: 451 €

Zostatok: 37 €