Expremiér Mečiar sa chce vrátiť do politiky: Ktorá strana by ho prijala?! Danko to zaklincoval jedinou vetou

Vladimír Mečiar (76) sa počas svojej politickej kariéry lúčil dvakrát.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Najprv v roku 1998 po prehratých parlamentných voľbách s premiérskym kreslom a v roku 2010, keď sa HZDS nedostalo do parlamentu, aj s politikou. Stiahol sa do úzadia a voľné chvíle trávil na svojom ranči v Dolnej Porube, kde choval ovce.

Usadlý život ho však už začal nudiť. „Určite neplánujem kandidatúru na post prezidenta. Vstup do politiky áno,“ povedal Mečiar pre Markízu, ale neupresnil, či si chce založiť novú stranu, alebo vstúpiť do existujúcej. Nový Čas zisťoval, ktorá strana by ho prichýlila pod svoje krídla.

NECHCEME HO

Andrej Danko (SNS)

- Politika nie je taká sranda, ako to môže vyzerať. Či Vladimíra Mečiara zobrať do strany SNS? Pre boha živého. Len jedno slovo - nie.

VIEM SI TO PREDSTAVIŤ

Dušan Jarjabek (Smer-SD)

- Viem si ho predstaviť u nás. Vôbec s tým nemám absolútne žiadny problém. Keď niekto chce ísť do politiky, to ešte neznamená, že sa tam aj dostane. Pán Mečiar pre túto republiku spravil veľmi veľa. Nie je prečo pochybovať o tom, že ktokoľvek a zvlášť ten, kto robil trojnásobného premiéra v tejto republike, sa môže vrátiť do politiky.

MEČIAR NEBUDE PRÍVESOK

Boris Kollár (Sme rodina)

- Mečiar ako dvojnásobný premiér by sa ťažko k niekomu pridával. Osobne si myslím, že keď budú nejaké politické ambície tohto pána, tak určite si založí stranu a bude jej predsedom, on určite nebude nejaký prívesok. Jeho éra už tu bola v 90. rokoch a my starší pamätáme, čo ten mečiarizmus u nás zanechal a nič pekné to nebolo. A myslím si, že takéto comebacky nebývajú úspešné.

NEPODAL SI PRIHLÁŠKU

Veronika Remišová (OĽaNO)

- K nám si prihlášku nepodával pán Mečiar, ale neviem si predstaviť, že po všetkých škandáloch a kauzách môže niekto mať tú aroganciu a chce sa vrátiť do politiky. Návrat by nepriniesol nič dobré ani Slovensku, ani mestu či obci, ak by sa rozhodol angažovať v komunálnej politike.

JEHO ÉRA SA UŽ SKONČILA

Milan Uhrík (Kotleba - ĽSNS)

- Rozhodne nie. Éra pána Mečiara tu už bola a videli sme, ako sa to skončilo. Práve naopak, kebyže máme možnosť, tak sa pokúsime prešetriť privatizácie a všetky rozkradnuté podniky vrátiť naspäť do rúk štátu.

IBA AK DOSTANEME ÚPAL

Richard Sulík (SaS)

- Ak tieto horúčavy budú pokračovať a mali by sme v SaS všetci dostať kolektívny úpal, tak začneme o tom uvažovať, ale inak nie.