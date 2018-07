Kočner sa pýta na slobodu: Pustia ho na kauciu?! Tak jednoduché to nebude mať

Svitá mu na lepšie časy? Obvinený podnikateľ Marián Kočner (55) trávi už mesiac za mrežami Justičného paláca v súvislosti s kauzou falšovania zmeniek Markízy za viac ako 42 miliónov eur.

Sudca ho posadil do väzby pre možné pokračovanie v trestnej činnosti. Kočner sa s verdiktom nevie zmieriť a už požaduje prepustenie na slobodu. Nový Čas zistil, že to nebude mať také jednoduché.

O tom, či vyjde spoza mreží, bude rozhodovať Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. „V trestnej veci týkajúcej sa zmeniek väzobne stíhaný M. K. požiadal v druhej polovici júla o prepustenie z väzby. Vec je v štádiu rozhodovania súdom o predmetnej žiadosti,“ uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Tento súd pritom prvýkrát rozhodol o tom, že Kočner má ísť na slobodu. Najvyšší súd však uznal preventívne dôvody väzby pre obavu z pokračovania v trestnej činnosti. V rozhodnutí konštatoval, že pácha vysoko sofistikovanú ekonomickú trestnú činnosť, ktorá má stupňujúcu sa tendenciu. Súd skúmal aj možnosť, že by nad Kočnerom dohliadal mediačný úradník, alebo sa zaručil peňažnou zárukou.

Najvyšší súd ale prízvukuje, že v tomto prípade ide o obzvlášť závažný zločin. V týchto prípadoch je kaucia možná len v prípade, ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu. „Takými môže byť napríklad spolupráca obvineného s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo významná zmena dôkaznej situácie. V prípade trestného stíhania Mariána K. však žiadne výnimočné okolnosti nenastali,“ myslí si právnik Markízy Daniel Lipšic.

Kočner na súde sľuboval, že zmenky, ktoré si zo spisu zobral, vráti do 20 dní. Ani do pondelka dlžobné úpisy súdu nedodal. Kočnerov advokát Martin Pohovej pred časom tvrdil, že sa čaká na to, kým dôjdu zo zahraničia. „Môže sa to predĺžiť o štyri, päť dní,“ povedal Pohovej.

Zároveň tvrdil, že prípadné podanie o prepustenie z väzby musia pripraviť v nadväznosti na uznesenie Najvyššieho súdu. Otázna je možnosť pustiť Kočnera s monitorovacím náramkom na nohe, keďže v páchaní trestnej činnosti by mohol pokračovať aj z domu. „V tomto prípade je vyššia nebezpečnosť činu pre spoločnosť, nahradenie väzby sa využíva v minime takýchto prípadov,“ povedal advokát Róbert Bános.

Ako sa vyvíja miliónová kauza

Jún 2000 - Kočnerovi mal podpísať zmenky Rusko ako riaditeľ TV Markíza (nie sú v účtovníctve).

Jún 2016 - Kočner podáva žaloby na Markízu v prípade 4 zmeniek za 69 miliónov eur.

Máj 2018 - Kočner si originály zmeniek vzal zo súdu a tvrdí, že ich dal zahraničným znalcom.

23. jún 2018 - Sudca opisuje Kočnerovo vyjadrenie, že zmenky vráti do 20 dní.

30. júl 2018 - Dodnes žiadne zmenky na súd neprišli, no Kočner žiada o prepustenie z väzby.

Sudca ho už raz pustil

O prepustení Kočnera bude rozhodovať Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Prípad dostane sudca Roman Púchovský, ktorý rozhodoval o Kočnerovi s Ruskom aj v prvom prípade. Na rozdiel od Najvyššieho súdu však Kočnera pustil, keďže nevidel dôvody na jeho držanie vo väzbe.

Ďalšia šanca až o mesiac

Právnik Róbert Bános pripomína, že obvinený má teraz právo kedykoľvek žiadať o prepustenie z väzby. „Veľa obvinených podáva žiadosť s tým, že nemajú čo stratiť. Ak by sa žiadosť zamietla, mohol by ju obvinený opätovne podať až po mesiaci, skôr iba v prípade, že by uviedol nové dôvody, ktoré predtým súd neskúmal,“ hovorí Bános.