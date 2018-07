Opora Slovanu odchádza: Na druhý pokus sa už upísal Třincu!

Po troch rokoch mení dres i ligu.

Reč je o hokejovom útočníkovi Markovi Viedenskom (27), ktorý už nebude pokračovať v kariére v bratislavskom Slovane v ruskej KHL, ale na rok sa upísal HC Oceláři Třinec. Podarilo sa mu to na druhý pokus, pretože o jeho služby bol záujem z českého tímu už v januári!

„Som spokojný, že som sa dohodol s Oceliarmi teraz, keď už to nevyšlo pred play-off v januári. Idem do tímu s najvyššími ambíciami a dúfam, že spoločne môžeme niečo dosiahnuť,“ povedal pre klubovú stránku českého klubu Marek Viedenský. Skúsený hokejový reprezentant pôsobil v posledných troch sezónach v bratislavskom Slovane v KHL, kde odohral 122 zápasov aj vrátane play-off. „Chcem sa poďakovať Slovanu za krásne tri roky. Bolo skvelé zahrať si KHL, kde som sa mohol porovnávať s tými najväčšími hviezdami. Aj zázemie bolo pre mňa i celú moju rodinu super a Bratislava sa stala aj naším domovom, preto sa nám odchádza ťažko. Dlho som váhal, či ostať, alebo odísť, hlavne kvôli fanúšikom, no nakoniec som sa rozhodol prijať ponuku z Třinca,“ dodal Viedenský.