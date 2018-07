Ivana Chýlková o svojráznej rodine vo filme Chata na predaj: Má svoju iskru, baví ma to

Ak sa chcete zasmiať, choďte do kina! Napríklad na komédiu o tom, čo všetko sa môže stať, keď sa cez víkend stretne svojrázna rodina na poslednej rozlúčke s chatou.

Kúzlo ľahko bláznivej filmovej rodiny vo filme Chata na predaj približuje Ivana Chýlková: „Je to temperamentná, vyhranená rodina a mne to vlastne vyhovuje. Toto sa mi na nej páči oproti iným rodinám, ktoré sa stretnú pri obede a povedia si, že to bolo pekné, dobré a zase sa rozídu. To mi naopak príde celkom smutné. Táto filmová rodina má svoju iskru, baví ma to.“

Režisér Tomáš Pavlíček priznal, že ešte pred začiatkom písania scenára vedel, že chce nakrútiť vtipný film o rodinných vzťahoch v súčasnej dobe: "A tak bolo nutnosťou, aby sa vznikajúci film dotýkal nejakého typicky českého fenoménu. Tento fenomén sme našli práve v chatárstve a v jeho rozdielnom vnímaní naprieč generáciami.“

Rodičia predávajú starú chatu, ktorú už veľmi nevyužívajú. Pred odovzdaním chaty novému majiteľovi sa však matka (Ivana Chýlková) rozhodne usporiadať poslednú poriadnu rodinnú stretávku. Zvyšok príbuzenstva však neprejavuje veľké nadšenie, takéto stretnutia bývajú vždy dosť psychicky náročné. Starý otec (Jan Kačer) je už duchom skôr neprítomný, otec (David Vávra) tieto akcie odmieta, syn (Jan Strejcovský) je skoro stále pripitý a ironicky glosuje svet okolo seba vrátane rozpadajúceho sa vzťahu s priateľkou (Judit Bárdos). Stará mama (Jana Synková) je špecialistka na úprimné dotazy, ktoré ostatných privádzajú prinajmenšom do rozpakov. Nevyrovnaná dcéra (Tereza Voříšková) na chatu prinesie svojho úspešného nemeckého priateľa (Michael Pitthan), ktorý sa jediný na rodinný výlet teší, pretože nevie, do čoho ide. Nádej na idylický víkend na samote u lesa rýchlo skončí, ale naozajstné dobrodružstvo začne skoro ráno, keď rodina zistí, že sa niekam stratil starý otec. Stopy vedú do lesa…