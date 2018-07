Hrôza na demoličnom derby: Na muža padla betónová barikáda, diváci ihneď reagovali

Zamestnanca demoličného derby závodu zavalila betónová barikáda, na pomoc mu prišli diváci.

Demoličné derby sú obľúbenou zábavou, pri ktorej sa snažia účastníci, čo najviac poškodiť ostatné autá. Víťazom je ten, ktorého auto utrpí najmenšie škody.

Zamestnanec demoličného derby v Wasatch County v štáte Utah kontroloval stav betónovej barikády po tom, ako do nej počas závodu narazilo viacero áut. Nečakal však, že to do troch odstavených vozidiel napáli ešte jedno. Náraz spôsobil, že barikáda spadla a privalila ho na zem.

Fanúšikovia na tribúnach takmer okamžite utekali na pomoc zavalenému chlapíkovi. Spoločnými silami nadvihli auto aj bariéru a muža vyslobodili. Zo zraneniami ho odviezla záchranka.