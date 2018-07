Akrobat na bicykli v rušnej premávke: Mnohí by dali celú čokoládu a balík čipsov za to, aby toto vedeli!

Takmer každý si spomína na časy, keď sme jazdili po uliciach na svojich milovaných bicykloch. Tento neznámy mladý chalan si jazdí ulicami rušného veľkomesta, lenže medzi okoloidúcimi autami kľučkuje iba na zadnom kolese. Dal by som celú tabuľku čokolády a balík čipsov za to, aby som to ako 10-ročný vedel.