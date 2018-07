Futbalista Alvaro Morata to stihol! Táto sexica ho urobila najšťastnejším mužom

Bola to riadna naháňačka, ale dnes je španielsky futbalista v službách londýnskej Chelsea Alvaro Morata (25) najšťastnejším mužom na svete.

Urobila ho ním krásna talianska modelka Alice Campellová (23), ktorá mu porodila dvojičky – synov Alessandra a Leonarda.

Morata je šťastný aj preto, že všetko stihol tak, ako si to naplánoval. V sobotu odohral v drese svojho klubu prípravný zápas v New Yorku proti Interu Miláno a v sobotu už bol pri narodení vytúžených potomkov.

Svojou radosťou sa okamžite pochválil na všetkých svojich profiloch na sociálnych sieťach, kde si celý svet mohol prečítať toto krásne vyznanie manželke Alice.

„A deň prišiel ... 29. júla 2018, deň, na ktorý nikdy nezabudnem. Čakanie bolo dlhé, veľmi dlhé. Je to len 9 mesiacov, ale zdalo sa mi akoby to boli roky. Nepoznám slová, ktoré by vyjadrili moju vďaku Alice za tento neuveriteľný dar. Najkrajší na svete! Každý deň, odkedy som ťa spoznal, ďakujem Bohu za to, že mi ťa postavil do cesty. Ty si základným kameňom môjho života. Na týchto deväť mesiacov nezabudnem. Ako si bojovala ako levica v nemocnici, celé dni v posteli bez toho, aby si sa mohla pohybovať ... Vitajte vo svete Alessandro a Leonardo. Želám vám len zdravie a spokojnosť s láskou, ktorú dýchate v našom dome, v našej rodine,“ napísal Alvaro, ktorý nezabudol pridať aj poďakovanie lekárom, ktorí sa o jeho lásku starali, keď on nemohol byť pri nej.