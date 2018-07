Saganove zelené dresy súperom už pijú krv: Požadujú zmenu v pravidlách, ktorá ho má konečne zastaviť!

Svojim súperom dal na frak. Slovenský cyklista Peter Sagan (28) získal na 105. ročníku Tour de France opäť zelený dres. Má ich už šesť, čím vyrovnal historický rekord Nemca Erika Zabela.

Bodovaciu súťaž ovládol opäť suverénnym spôsobom, keď už v predstihu bolo jasné, že ho nik zo súperov nepredstihne, stačí mu iba prísť do cieľa v Paríži. Napokon mal trojnásobný majster sveta, ktorý Tour dokončil po páde v 17. etape zranený, 231-bodový náskok pred druhým Nórom Kristoffom.

Sagan získal 477 bodov, čím prekonal svoje doterajšie maximum z roku 2016.

Od utorka minulého týždňa bol Sagan v bodovacej súťaži s náskokom 271 bodov nedostihnuteľný. A práve preto sa začali množiť od jazdcov i ľudí z konkurenčných stajní požiadavky: zmeňte bodovací systém, vráťte sa k tomu, ktorý platil pred rokom 2011.

Vtedy sa rozdávalo viac bodov za hromadné špurty a na konci etáp, a naopak menej za rýchlostné prémie. Za tie vtedy ich víťazi brali iba 6 bodov, naopak teraz 20 bodov (50 je pre víťaza etapy).

Paradoxne, v roku 2011 sa systém zmenil preto, že príliš "nahrával" vtedajšej hviezde šprintov Markovi Cavendishovi. Pri novom systéme začal vyhrávať bodovaciu súťaž Sagan. A to začalo prekážať jeho súperom.

"Súčasný systém favorizuje šprintérov, ktorí vedia jazdiť aj do kopcov a zbierajú body tiež v zvlnených etapách. Taký je aj Sagan," poukazuje Julian Dean, športový riaditeľ tímu Mitchelton-Scott.

Zmeny sa hlasito dožaduje aj Saganov častý protivník Sonny Colbrelli z Bahrainu Merida.

"Zrušte tie prehnane bodované prémie počas etáp, aj tak nikoho nezaujímajú," vraví Heinrich Haussler, ktorý pomáha Colbrellimu v šprintoch. "Urobte body iba za dojazdy skutočných šprintérskych etáp. Súčasný systém je dobrý iba pre Sagan, pre nikoho iného nie," dodal.

Organizátori Tour v minulosti už dokázali, že sú schopní meniť systém i itinerár jednotlivých ročníkov, aby zabránili dominancii.

V roku 1963 fanúšikovia v Paríži vypískali trojnásobného šampióna Tour Jacquese Anquetila. Nebavilo ich už, že vyhráva vďaka svojim famóznym časovkárskym schopnostiam a zdoláva tak národom milovaného sympaťáka Raymonda Poulidora. Preto v nasledujúcom ročníku organizátori drasticky skrátili celkovú dĺžku časoviek a pridali horské dojazdy, ktoré Anquetil nemiloval. Ibaže, on vyhral opäť.

Rovnako tak teraz Thor Hushovd, dvojnásobný víťaz bodovacej súťaže z rokov 2005 a 2009 poukazuje: "Tiež by sa mi páčil návrat k starému bodovaniu. Ale nemôžete meniť systém iba preto, že je niekto príliš silný. Okrem toho sa domnievam, že Sagana by to aj tak nezastavilo. Aj so starým systémom by bol pred ostatnými. Iba rozdiel by nebol tak veľký."

Prehľad pretekárov s najväčším počtom víťazstiev v bodovacej súťaži na Tour de France:

6 - Peter SAGAN (SR) - 2012-2016, 2018

6 - Erik Zabel (Nem.) - 1996-2001

4 - Sean Kelly (Ír.) - 1982, 1983, 1985, 1989

3 - Jan Janssen (Hol.) - 1964, 1965, 1967

- Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1971, 1972

- Fredy Maertens (Belg.) - 1976, 1978, 1981

- Džamolidin Abdužaparov (Uzb.) - 1991, 1993, 1994

- Robbie McEwen (Aus.) - 2002, 2004, 2006