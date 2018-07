Linde dal priateľ kopačky, namiesto depresie vystrojila svadbu: Neuveríte, koho si vzala

Rozchod ju len tak ľahko nezlomil! Sympatická blondínka dospela k bizarnému rozhodnutiu.

Tridsaťštyriročná Austrálčanka sa s kopačkami od frajera vysporiadala po svojom. Kým iné ženy preplačú celé dni alebo idú na párty s kamarátkami, Linda všetku svoju energiu investovala do vážneho kroku. Povedala si, že aj keď je sama, vystrojí si svadbu. A koho si vzala?

Linda sa rozhodla, že nebude strácať čas so vzťahmi, ktoré nikam nevedú a počas svadobného obradu si na Valentína na pláži vzala samú seba. Nešlo však o žiadnu pompéznu svadbu, bola to skôr komorná ceremónia, ktorej sa zúčastnil oddávajúci, ona a ďalší traja ľudia, medzi ktorými bol prítomný aj jej blízky kamarát Ej, informuje britský denník The Sun.

K oddávajúcemu prešla svadobnou uličkou s kyticou v rukách. Svadobné sľuby povedala sebe, pričom sa pozerala do vreckového zrkadla. "Myslím si, že to bola krásna príležitosť, ako symbolizovať moju cestu k tomu, ako som sa naučila milovať a vážiť si samú seba," vysvetlila svoj počin netradičná nevesta.