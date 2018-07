Priznanie pornoherečky, ktorá fandí Washingtonu: Kvôli hokeju musím ísť na operáciu prsníka!

Doplatila na fandenie. Bývalá slávna pornoherečka Mia Khalifa (25) musí absolvovať operačný zákrok.

Khalifa je známa fanynka hokejistov Washingtonu Capitals. Aj 18. mája bola v aréne na zápase s Tampou Bay. Herečka z filmov pre dospelých mala však smolu, lebo počas stretnutia ju trafil puk priamo do jej najväčšej pýchy - veľkých silikónových pŕs. A nastal problém.

"Sedela som na tribúne a nikdy by ma nenapadlo, že ten puk môže priletieť. Ibaže potom to prišlo. Trafil ma do hrudníka a ja som si ho pritlačila k telu. Nechcela som ho pustiť, mala som pocit, že keď ho pustím, potečie všade krv," opísala nepríjemný moment pre britský Daily Star.

"Ten puk som si vzala domov, je to najväčší suvenír, ktorý ako hokejový fanúšik mám," povedala hrdá fanynka. "Ale môj jeden prsník je teraz o niečo menší," dodala. Mladú krásku teraz čaká operácia, jeden silikón totiž po náraze puku praskol.