Na dovolenke v Grécku si objednala jedlo, ktoré si pripravujete aj doma: Do 36 hodín bola mŕtva

Zdravá matka zomrela počas dovolenky v Grécku, na ktorej bola so svojou rodinou.

Zomrela potom, čo zjedla len jeden kúsok neuvareného kuracieho mäsa. Natalie Rawnsley († 37) bola na dovolenke so svojím manželom Stewartom a dvoma malými synmi, keď zahynula po otrave jedlom. Podľa súdu Westminster Coroner's Court sa Natalie z Harpendenu z Anglicka rýchlo zhoršil stav po konzumácii kurčaťa v hotelovej reštaurácii. Stalo sa tak počas 36 hodín.

Triatlonistka zomrela po tom, čo sa jej v celom tele vytvorili krvné zrazeniny, ktoré jej zablokovali cievy. Manžel Stewart Rawnsley podľa DailyMail povedal, že jeho žena krvácala z každého otvoru na nemocničnom lôžku na Korfu, pretože poisťovňa trvala na tom, že by sa nemala presúvať na pevninu.

"Hotel mal dve alebo tri reštaurácie. Buď to bol bufet, alebo klasická reštaurácia a my štyria sme stále jedli spolu. S Natalie sme sa dohodli, že to budeme striedať, raz budeme tam, raz budeme tam. Mal som so sebou aj svojich chlapcov, dali sme si cestoviny a nejaký chlieb. Natalie mala rôzne šaláty. Kuracie, krevetové, zeleninové. Už sme boli pri stole, keď sa vrátila s jedlom. Keď rozrezala kúsok kuraťa, videl som, že nie je poriadne urobené a taktiež som jej aj povedal, že vyzerá nejako krvavo. Preto sa postavila a išla si zobrať iné," povedal Stewart.

Ten večer sa Natalie sťažovala na zvláštny pocit, ale nepovedala nič konkrétne, len to, že sa cíti chorá. Keď sa o tretej zobudil, jeho manželka vracala. Doktor prišiel okolo siedmej a diagnostikoval jej len virózu. Poradil však manželovi a deťom, aby sa pri nej príliš nezdržiavali, aby to od nej nechytili. "Zobral som teda deti plávať. Neskôr som sa vrátil, aby som ju skontroloval, ale ona ma poslala za lekárom."

Nakoniec ju previezli do nemocnice na Korfu. Stewart si myslel, že jeho žena bude už ráno s ním. V noci mu však zavolali, že musí urýchlene prísť do nemocnice. "Ležala na konci miestnosti obklopená asi ôsmimi ľuďmi. Usmievala sa na mňa a bola šťastná, že ma vidí. Ale samozrejme, že sa bála." Do nemocnice prišiel aj jej brat a neter. "Okolo jednej sme si na monitore všimli, že jej srdce slabne. Ja a aj jej brat sme vykríkli, potom prišli lekári a museli sme odísť z miestnosti."

"Boli sme vonku asi päť alebo desať minút, a potom vyšla zdravotná sestra a povedala nám, že už nemohli urobiť nič viac a Natalie zomrela." Podľa vyšetrovania bola mamička zdravá a fit, no pravdepodobnosť, že telo podľahne otrave jedlom, závisí hlavne od génov. Expert na infekcie Sebastien Lucas povedal: "Ak mala Natalie nesprávne gény, tak je veľmi pravdepodobné, že išlo o infekciu e-coli, ktorú mohla dostať aj z nedovareného kurčaťa."