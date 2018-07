Saganov zelený cieľ splnený: Finišoval medzi najlepšími

Slovenský cyklista Peter Sagan získal svoj šiesty zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže na 105. ročníku prestížnych pretekov Tour de France a vyrovnal historický rekord Nemca Erika Zabela.

Jazdec stajne Bora-Hansgrohe skončil v záverečnej 21. etape s cieľom v Paríži na 8. mieste, vyhral Nór Alexander Kristoff zo SAE Team Emirates. Celkovým víťazom podujatia sa stal Brit Geraint Thomas zo stajne Sky, ktorý na tróne nahradil svojho krajana, tímového kolegu a obhajcu trofeje Chrisa Froomea.

V konečnom hodnotení obsadil druhé miesto Holanďan Tom Dumoulin (Sunweb), zostávajúca priečka na pódiu patrí vďaka vydarenej časovke víťazovi Gira d'Italia a štvornásobnému šampiónovi "Starej dámy" Froomovi.

Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) si okrem šiesteho zeleného dresu pripísal tento rok tri etapové triumfy. Dvadsaťosemročný pretekár dosiahol rovnaký počet aj v rokoch 2012 a 2016 a celkovo ich má na svojom konte jedenásť. V bodovacej súťaži, v ktorej víťazstvami dostihol Nemca Erika Zabela, získal dokopy 477 rekord, čím prekonal svoje doterajšie maximum z roku 2016.

Najúspešnejší tím aktuálneho ročníka, belgický Quick-Step Floors, získal štyri etapové víťazstvá. Dve mu vybojoval víťaz súťaže vrchárov Julian Alaphilippe a dve Fernando Gaviria. Biely dres pre najlepšieho cyklistu do 25 rokov si odnáša Francúz Pierre Latour (Ag2R La Mondiale) a titul najbojovnejšieho jazdca pririekli organizátori Írovi Danielovi Martinovi (SAE Team Emirates). Do cieľa napokon prišlo zo 176 štartujúcich jazdcov po troch týždňoch 145.

Od štartu 21. etapy s tradičným dojazdom na Elyzejských poliach si jazdci v popredí s majiteľmi dresov užívali tréningovú jazdu smerom do Paríža. Pod zatiahnutou oblohou sa v plastikových pohároch rozdávalo šampanské, s waleskou vlajkou pózoval fotografom Thomas a v pelotóne sa bavili majiteľ zeleného dresu Sagan s jazdcom v bodkovanom Alaphilippom a trojnásobný majster sveta bilancoval 105. ročník aj s európskym šampiónom a neskorším víťazom Kristoffom.

Tempo sa rozhodli zrýchliť jazdci Sky a pred pelotónom sa objavil Froome, ktorý išiel popri sprievodnom vozidle a debatoval s riaditeľom podujatia Christianom Prudhommom.

S Tour sa po osemnástich ročníkoch lúči domáci matador Sylvain Chavanel (Direct Energie), ktorý na štarte nechýbal od roku 2001. "Viem, aká je Tour náročná a čo treba obetovať na jej dokončenie," skonštatoval 39-ročný Francúz. Chavanel, ktorý začiatkom októbra ukončí kariéru na pretekoch Tour de Vendée, zaútočil 61 kilometrov pred cieľom na slávnom bulvári Champs Elyseés. V druhom z ôsmich kôl však už diváci videli na špici silnú šesticu v zložení Silvan Dillier (AG2R-La Mondiale), Taylor Phinney (EF Education First-Drapac p/b Cannondale), Michael Schär (BMC), Damien Gaudin (Direct Energie), Nils Politt (Katuša-Alpecin) a Guillaume van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert). Do boja o body v poslednej rýchlostnej prémii sa Sagan nezapojil a tak si víťazstvo v nej pripísal Švajčiar Schär. Pelotón vedený jazdcami tímu Bora-Hansgrohe síce pridal plyn, no štyri kolá pred koncom malo sexteto náskok štyridsať sekúnd. Na svoju šancu spolu so Saganom však striehli skúsení šprintéri. Pred poslednými dvomi kolami sa náskok scvrkol na dvadsať sekúnd a stále klesal. Pred záverečným kolom sa rozhodol zabojovať o svoju šancu Nemec Politt a pustil sa do sóla. Jeho kolegov z úniku pohltil pelotón s formujúcimi sa šprintérmi. Napokon v ňom skončil aj 24-ročný jazdec Katuše a finále prebiehalo v razantnom tempe. Na poslednom kilometri vyrazil dopredu Yves Lampaert (Quick-Step Floors), no po poslednej zákrute mu došli sily a o víťazovi rozhodol záverečný špurt.

výsledky 21. etapy (Houilles - Paríž, 116 km):

1. Alexander Kristoff (Nór./SAE Team Emirates) 2:46:36 h, 2. John Degenkolb (Nem./Trek-Segafredo), 3. Arnaud Demare (Fr./FDJ), 4. Edvald Boasson Hagen (Nór./Dimension Data), 5. Christophe Laporte (Fr./Solutions Credits), 6. Ariel Maximiliano Richeze (Arg./Quick-Step), 7. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Merida), 8. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe), 9. Andrea Pasqualon (Tal./Wanty-Groupe Gobert), 10. Jasper De Buyst (Belg./Lotto-Soudal) všetci rovnaký čas



konečné poradie:

1. Geraint Thomas (V.Brit./Sky) 83:17:13 h, 2. Tom Dumoulin (Hol./Sunweb) +1:51 min, 3. Christopher Froome (V.Brit./Sky) +2:24, 4. Primož Roglič (Slovin./Lotto NL-Jumbo) +3:22, 5. Steven Kruijswijk (Hol./Lotto NL-Jumbo) +6:08, 6. Romain Bardet (Fr./AG2R) +6:57, 7. Mikel Landa (Šp./Movistar) +7:37, 8. Daniel Martin (Ír./SAE Team Emirates) +9:05, 9. Ilnur Zakarin (Rus./Kaťuša-Alpecin) +12:37, 10. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +14:18, ... 62. SAGAN +2:38:08



bodovacia súťaž:

1. SAGAN 477 bodov, 2. Kristoff 246, 3. Arnaud Demare (Fr./FDJ) 203