Fanúšikovia majú jasno v tom, kto získa titul Hráč roka: Čo na to FIFA?

Všetko sa len pripravuje, oficiálne výsledky vyhlásia 24. septembra v Londýne na galavečeri FIFA, no fanúšikovia majú jasno už dnes, kto by mal získať titul Hráč roka.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Aspoň tí, ktorí čítajú španielsky denník As, to vedia určite! As totiž potom, kto FIFA zverejnila desaťčlennú užšiu nomináciu na toto ocenenie, vyzvala svojich čitateľov, aby generalite svetového futbalu pomohli.

Tí vyberali z tejto desiatky: Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Mohamed Szalah a Raphaël Varane a víťazom hlasovania viac ako 30-tisíc priaznivcov sa stal kapitán Chorvátska a hviezda Realu Madrid Luka Modrič, ktorý dostal 46,78 % hlasov.

Výsledky hlasovania:

1. Luka Modric 46.78%

2. Cristiano Ronaldo 17.59%

3. Lionel Messi 14.41%

4. Antoine Griezmann 12.8%

5. Raphael Varane 3.65%

6. Mbappé 2.83%

7. Salah 0.8%

8. Hazard 0.74%

9. De Bruyne 0.29%

10. Kane 0.11%