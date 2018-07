Do poslanca sa obul rezort zahraničia, europoslanec aj politológ: Uškodí Marček na Kryme Slovensku?

Rozkol v zahraničnej politike Slovenska. Plánovaná návšteva nezaradeného poslanca parlamentu Petra Marčeka (64) spolu s delegáciou Krymu vyvolala veľký rozruch.

Oficiálne stanovisko Ministerstva zahraničných vecí SR považuje aj po ruskej anexii Krym stále za územie Ukrajiny. Poslanec Marček už dlhšie vyhlasuje, že je ruský. Za problém to nepovažuje, lebo na polostrov sa chystá vraj ako súkromná osoba, nie ako poslanec. Odborníci to vidia inak.

Na štvordňovú návštevu Krymu odlieta Peter Marček v utorok spolu s 18-člennou delegáciou. Jej súčasťou majú byť podnikatelia aj štyria poslanci vládnej koalície, ktorých mená Marček zatiaľ nechce povedať. Tvrdí, že ani on nepozná presný program návštevy. „Pripravili nám tam nejaký program, ale presne neviem čo. Bude tam stretnutie s občanmi, chceme si pozrieť Jaltu, vinárske závody, nový most medzi Krymom a pevninou tak ako bežní turisti,“ povedal Marček a dodal, že si chce na vlastné oči overiť, či sa tam dodržiava demokracia.

Výlet na Rusmi okupované územie považujú na Ukrajine za porušenie ich zákonov a upozorňujú cestovateľov na možné dopady. „Ukrajinská strana bude reagovať, myslím si, že budú mať zákaz vycestovať v budúcnosti na Ukrajinu,“ vyhlásil nedávno ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Jurij Muška. Slovenský rezort zahraničia v reakcii na Marčekov výlet potvrdil, že Slovensko stále považuje Krym za ukrajinské územie. „Pripojenie polostrova k Ruskej federácii porušilo základné princípy medzinárodného práva a narušilo zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny,” píše sa vo vyhlásení ministerstva.

Cesta poslanca rozdelila aj koaličných partnerov. Zatiaľ čo podľa šéfa SNS Andreja Danka je Marčekova cesta v poriadku, Most-Híd ju považuje za neprípustnú. Politológ Tomáš Koziak upozorňuje na možné negatívne dôsledky Marčekovej cesty. „Keď tvrdí, že bude súkromná osoba, je to nezmysel a zjavná lož. Žiaden poslanec nie je súkromná osoba. Nepochybujem o tom, že keď bude na Kryme, bude jeho návšteva propagandisticky zneužitá zo strany predstaviteľov Krymu a predovšetkým Ruska,“ doplnil Koziak.

Nemusí to byť problém

Jozef Vlčej, politológ

V prípade návštevy polostrova Krym poslancom z členského štátu EÚ ide vždy o politicky veľmi citlivú tému aktuálne obohatenú o aktívnu reakciu ukrajinského veľvyslanca na Slovensku. Pokiaľ by to bola oficiálna návšteva jedného z našich najvyšších ústavných činiteľov, išlo by o rozkol s oficiálnou líniou našej zahraničnej politiky. Pokiaľ Marček bude cestovať na Krym ako súkromná osoba z vlastnej iniciatívy, nemuselo by ísť o problém. Nemal by sa však zúčastniť oficiálneho podujatia.

Reputácia Slovenska utrpí

Eduard Kukan, europoslanec a bývalý veľvyslanec SR pri OSN

Pán Marček si musí uvedomiť, že on je poslanec stále. Návšteva pána Marčeka a delegácie poslancov je protirečením s oficiálnym stanoviskom a politikou slovenskej vlády. Na Ukrajine to bude prijaté veľmi negatívne. Je to krok, ktorý upozorňuje na to, že slovenské oficiálne inštitúcie jednoducho nevykonávajú spoločnú zahraničnú politiku a tým bude meno Slovenska uvrhnuté do nepriaznivého svetla.

Ako sa Ukrajina vzdala jadrových zbraní

5. decembra1994

Podpísané Budapeštianske memorandum, na základe ktorého poskytli USA, Veľká Británia a Rusko Ukrajine garanciu suverenity a celistvosti územia a tá sa na revanš zbavila svojho jadrového arzenálu.

11. marca 2014

Po tom, čo Krym obsadili ruskí vojaci, vyhlásili krymské úrady nezávislosť od Ukrajiny. V referende následne za odtrhnutie od Ukrajiny a pripojenie k Rusku sa vyslovilo vyše 96 percent obyvateľov Krymu.

18. marca 2014

Putin a proruské vedenie Krymu podpísali zmluvu o pripojení k Rusku. Ruský parlament ho schválil 21. marca. Územná celistvosť Ukrajiny bola narušená. Jej nová vláda a aj Západ referendum odmietli uznať.