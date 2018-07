Poslanec Mikolášik považuje Európsku úniu za šľachetnú: Aj tak však musíme odstraňovať nedostatky

EÚ má aj svoje nedostatky, ale často sme ich spolutvorcami práve my.

Myslí si to europoslanec Miroslav Mikolášik (KDH) z Európskej ľudovej strany. Pre TASR to uviedol počas júlovej plenárnej schôdze EP ako reakciu na otázku, čo v súčasnosti najviac trápi EÚ.

"Je sympatické, že EÚ veľmi šľachetne otvorila brány pre nové krajiny. Napríklad v roku 2004 desať nových krajín vstúpilo do EÚ vrátane Slovenska. Samozrejme, že to bolo na jednej strane veľmi pozitívne, po každej stránke, že sme sa stali súčasťou EÚ a môžeme vlastne do toho hovoriť ako nikdy v histórii SR," zdôraznil europoslanec.

Zároveň však upozornil na to, že niekedy vyhrávajú takzvané národné egoizmy. "To je ten problém, že niekedy aj bohaté krajiny, ktoré na nás platia veľké peniaze, predsa len v nich prepukne egoizmus," upozornil. Domnieva sa, že z času na čas z nerovností medzi členskými štátmi vzniká určité napätie.

"Myslím si však, že vždy vyhráva na druhej strane viac tých pozitívnych prístupov. Vieme sa dohodnúť, vieme mať na pamäti občana či v Portugalsku, či na východnom Slovensku či v Pobaltí, a vieme hľadať také riešenia, ktoré sú konštruktívne" uviedol Mikolášik, pričom prízvukoval, že je potrebné pracovať na odstraňovaní nedostatkov.