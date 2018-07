Pavol z Kysúc dovolenkoval v tropickom raji na Bali: Zažil ráno ako zo zlého sna!

Indonézsky ostrov Lombok, ktorý je obľúbenou turistickou destináciou, zasiahlo silné zemetrasenie.

Vyžiadalo si najmenej 14 obetí a 160 zranených. Otrasy cítili aj Slováci na susednom ostrove Bali. Epicentrum bolo v severnej časti ostrova Lombok. Poškodené boli tisícky domov. Po prvom otrase, ktorý prišiel ráno o siedmej so silou 6,4 stupňa Richterovej stupnice, nasledovalo 60 menších, z nich najsilnejší mal silu 5,7 stupňa.

Ostrov Bali leží 40 km západne od Lomboku a otrasy bolo cítiť aj na ňom. „Trvalo to 10 sekúnd, aj keď mne sa zdalo, že to bolo omnoho dlhšie,“ povedal nám Pavol (27) z Kysúc, ktorý na Bali dovolenkuje. „Bolo sedem hodín ráno, ešte som spal. Zobudilo ma to, že sa mi kývala posteľ. Nikdy som nič také nezažil, nevedel som, čo sa robí. Mal som strach, pretože izbu mám na 2. poschodí hotela a nado mnou sú ešte dve poschodia,“ popísal hrozivý zážitok. Neskôr prežil ešte ďalšie otrasy. Na Bali sa však škody nevyskytli. „Je mi ľúto ľudí na ostrove Lombok, ktorí si dlho stavali príbytky a v sekunde o všetko prišli,“ dodal.