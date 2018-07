Umelecký kováč Vladimír sa inšpiroval Julesom Vernom: Zo šrotu zostavil sci-fi auto aj s guľometom!

Toto sa len tak nevidí! Umelecký kováč Vladimír Eperješi (43) z Košíc sa blysol výtvorom z ríše fantázie.

Zo šrotu vyrobil štýlové, historické vozidlo, ktoré je vo viktoriánskom štýle a nápadne pripomína myšlienky Jula Verna. Aj keď by sa zdalo, že nadupané autíčko s funkčným plameňometom je len na parádu, opak je pravdou.

Nie je to auto budúcnosti, ale skôr naopak. Tak vidí svoj ďalší výtvor umelecký kováč Vladimír, ktorý pri jeho zhotovovaní popustil riadne uzdu fantázii. „Je to viktoriánsky štýl, tzv. steampunk. Je prerobené zo starého policajného auta Isuzu, a má obranné prvky,“ prezradil autor, ktorý zámer fingovanej streľby na auto zreálnil. Namiesto čelného skla totiž použil kovové rolety, pomedzi ktoré je vidieť a predstavujú akoby otvory strieľní. „Auto je funkčné, prešlo generálnou opravou a hoci nemá evidenčné číslo, nepochybujem o tom, že s technickou i emisnou kontrolou by neboli problémy,“ smeje sa Eperješi.

Auto na cesty?

Tento štvorkolesový výtvor by na cestách vyvolal poriadny rozruch. Jeho majiteľ však tvrdí, že by ho mohol normálne zapísať na Dopravnom inšpektoráte. „Predtým sa to nedalo, hoci napríklad v Poľsku si môžete auto vyrobiť aj sami. Toto vozidlo však nie je určené pre jazdu za frajerkou, ale skôr do boja,“ okomentoval s nadsádzkou svoje dielo zo šrotu, nad ktorým sa trápil dlhé tri mesiace.

Najťažšie vraj však bolo vymyslieť zbraňové systémy. „Má funkčný plameňomet a vzadu atrapu guľometu. Dá sa s ním ísť aj do terénu,“ dodal Eperješi, ktorý už dokončuje aj ďalšie kuriózne šupinaté autíčko na podvozku známeho VW Chrobáka.