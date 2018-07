Nešťastie na sídlisku v Martine: Chcela si vziať tínedžerka život? Susedia si myslia o rodine svoje!

Zostáva v bezvedomí! Pád 13-ročnej tínedžerky z 2. poschodia otriasol v piatok v noci martinským sídliskom Jahodníky. Čo sa mohlo stať v osudný moment?

Rozhodla sa ukončiť život, alebo to bola náhoda? Podľa susedov 13-školáčka bolo veľmi milé dievča, ktoré malo smolu na prostredie, v ktorom žilo. „Chúďa to je, žije v prenajatom byte s rodičmi, ktorí pijú. Alkohol bolo cítiť aj z nej. Ležala tu na zemi a len chrčala,“ komentujú so smútkom v hlase nešťastie susedia. Dievča záchranári okamžite transportovali do nemocnice v Martine. „Po stabilizovaní jej vitálnych funkcií sme ju v bezvedomí a na umelej pľúcnej ventilácii transportovali do nemocnice,“ uviedol hovorca záchranárov Ján Minár.

Polícia prípad nepreveruje, upovedomila iba miestnu sociálnu kuratelu. Tá bude mať zrejme čo riešiť, keďže aj podľa suseda Petra nemala doma dobré zázemie. „Ja som tak počul, že ona vravela, že skočí z okna, a že to mohla urobiť aj zámerne, lebo mala nejaké psychické problémy už dlho. A vraveli aj, že je na tom veľmi zle, chúďa,“ dodal. Za dievča sa modlí celá bytovka. „Dúfam, že bude v poriadku, že to prežije,“ povedala suseda Ľudka.