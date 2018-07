Trnava ani Trenčín ho nepresvedčili: Toto si Duda myslí o našej lige!

Slovenský futbalista Ondrej Duda si aj napriek prehrám poľských tímov v pohárovej Európe myslí, že tamojšia liga je oveľa kvalitnejšia.

Poľsko-slovenské boje o Európu zatiaľ lepšie zvládajú slovenské kluby. Futbalisti Spartaka Trnava zdolali v úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov Legiu Varšava na jej štadióne 2:0. Do odvety v City Aréne majú tak nastúpia s veľkou šancou na úspech. Dobre si počínali aj futbalisti AS Trenčín, ktorý v 2. predkole Európskej ligy na ihrisku poľského Górnka Zabrze vyhral 1:0.

Ondrej Duda sa v rozhovore pre poľské médiá vyjadril, že to o kvalite slovenskej ligy v neprospech tej poľskej, nehovorí.

"Sú to len dva zápasy. Myslím si, že tieto ligy nemožno porovnávať. V Poľsku hrajú lepší hráči, liga je na tom lepšie z pohľadu marketingu, štadiónov aj úrovne futbalu. Slovan Bratislava zasa vo štvrtok prehral na Malte (1:2), čo je hanba."

Podľa Dudu zohrala v prípade Trnavy veľkú rolu aj motivácia. "Ak by som hral za Spartak Trnava a prišiel by som hrať na Legiu, kde by prišlo 15 až 20-tisíc fanúšikov, bol by som dvojnásobne motivovaný. Pre Slovákov sú zápasy s poľskými protivníkmi skvelou šancou ukázať sa," cituje šport.sk poľský web sportowefakty.

Trenčín podľa neho zúročil skúsenosti z európskych zápasov. "Súčasný tím Górnika nemá veľa skúseností v európskych súťažiach, ale v minulej sezóne som videl niekoľko zápasov a zdalo sa mi, že je lepšie organizovaný ako Trenčín. Slovenský klub sa však v ostatných rokoch pravidelne objavuje v pohárovej Európe, čo v Zabrze zúročil. Využil jednu šancu a neinkasoval žiadny gól," dodal na záver Ondrej Duda, ktorý prestúpil z Varšavy do nemeckej Herthy Berlín po európskom šampionáte v roku 2016.