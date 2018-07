Marko Daňo si verí: Voľné miesto v útoku musí byť moje!

Namiesto Toronta domáci Trenčín.

Hokejový útočník Marko Daňo (23) mal byť dnes v kanadskom meste na arbitráži, no napokon sa jej vyhol. Minulý týždeň sa jeho agent dohodol s klubom Winnipeg Jets na novej ročnej jednocestnej zmluve a slovenský reprezentant je rád, že sa vyhol zbytočnému cestovaniu. Zároveň verí, že v novej sezóne si vybojuje stabilné miesto v NHL.

Odchovanec Dukly Trenčín je v plnej letnej príprave a aj preto je rád, že nemusel absolvovať arbitráž a náročnú cestu do zámoria. „Strávil by som tým minimálne tri dni, organizmus by sa unavil a tréningový plán by mi to naozaj narušilo,“ potešil sa Marko Daňo, keď mu minulý týždeň agent oznámil dohodu o novej zmluve. Tá znie na jeden rok v hodnote 800 000 dolárov, čo je síce o 50 000 dolárov (43 000 eur) menej než vlani, no je jednocestná. „Práve o to nám išlo, keďže pôvodne nám Winnipeg ponúkol dvojcestnú. Keďže vlani som odohral len 23 zápasov, o peniaze mi nešlo. Verím, že v novej sezóne sa dokážem presadiť oveľa viac. Z tímu odišli štyria útočníci, takže nejaké miesto sa uvoľnilo,“ uviedol hráč draftovaný Columbusom v roku 2013 z 27. miesta.

Po dovolenke sa pripravoval najskôr v Banskej Bystrici a teraz už v Dubnici u Tomáša Tatara, v Trenčíne zase začal chodiť na ľad so Zdenom Chárom. „Mám teraz trojtýždňový plán ťažšej prípravy, teraz by som chcel začať chodiť na ľad už aj s Duklou Trenčín. Winnipeg na jar postúpil do konferenčného finále, očakávania budú stúpať. Verím, že ich naplníme a dostaneme sa ešte ďalej. I preto robím všetko, aby som do kempu prišiel pripravený čo najlepšie a presadil som sa,“ dodal Marko Daňo.