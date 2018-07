Kuriózna nehoda na Liptove: Opitý senior nabúral do auta, ktoré šoféroval ešte starší dôchodca

V Žilinskom kraji sa stala kuriózna dopravná nehoda. Opitý dôchodca Jozef (63) za volantom osobného auta nabúral do iného auta, ktoré šoféroval starší dôchodca (77). Mladší dôchodca už pozná svoj trest,

Dôchodca Jozef (63) z Liptovského Mikuláša v piatok osobným autom Škoda Rapid pri prejazde pravotočivou zákrutou prešiel s autom do protismeru, kde sa zrazil s oproti idúcim autom Renault Megane, ktoré riadil dôchodca (77) z Liptovského Mikuláša.

Policajti mladšiemu z dvojice v dychu zistili 0,97 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 2,02 promile alkoholu. Staršiemu dôchodcovi alkohol v dychu nezistili. Prípad sa realizoval v super rýchlom konaní - uviedol žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.

Dôchodca Jozef už pozná svoj trest. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši mu v nedeľu uložil trest odňatia slobody na 4 mesiace s podmienečným odkladom na jeden rok. Súčasne mu na dva roky zakázal riadiť motorové vozidlá.

Svedkovia odišli z miesta nehody

Polícia Nitrianskeho kraja vyšetruje nehodu, ktorá sa stala v nedeľu dopoludnia. Braňo (43) z Banskej Bystrice za volantom osobného auta nabúral do stromu. Svedkovia nehody po príchode záchranárov z miesta nehody odišli, polícia ich teraz hľadá. Nehoda sa stala v nedeľu dopoludnia medzi obcami Jelenec a Neverice (okres Nitra). Vodič osobného auta Kia Sportage vyšiel s autom mimo cestu vpravo, kde narazil do stromu. Zraneného vodiča previezli záchranári do nemocnice, kde mu odobrali krv na zistenie hladiny alkoholu.

Vo chvíli nehody boli na mieste cyklisti, ktorí po príchode záchranárov z miesta odišli. "Polícia vyzýva svedkov tejto nehody, aby sa prihlásili na policajnom čísle 158, alebo na ktoromkoľvek oddelení polície," uviedla pe čas.sk nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.