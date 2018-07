Kamión zablokoval štyri pruhy diaľnice D1 v smere z Bratislavy do Trnavy: Ľudia boli bez vody celé hodiny!

Na diaľnici D1 medzi Sencom a výjazdom Blatné v nedeľu dopoludnia havaroval nákladiak naložený kukuricou. Hasiči v súčasnosti riešia distribúciu vody posádkam vozidiel, ktoré uviazli na diaľnici.

Fotogaléria 29 fotiek v galérii

Krátko po pol desiatej hodine v nedeľu dopoludnia na diaľnici D1 medzi výjazdom Senec a výjazdom Blatné v smere do Trnavy havaroval kamión. Nákladiak sa prevrátil nabok a zablokoval diaľnicu D1 v smere do Trnavy. Havária kamiónu zablokovala tri pruhy diaľnice v smere na Trnavu a ľavý pruh v smere z Trnavy do Bratislavy.

Hasiči už riešia distribúciu vody pre uviaznuté posádky vozidiel na diaľnici. Na miesto nehody má prísť klimatizovaný evakuačný autobus hasičov. Polícia dopravu z diaľnice odkláňa cez Senec.

Deti aj cyklista sa vynašli - z diaľnice si urobili ihrisko

"Takto si ľudia nedeľu nepredstavovali," povedala mladá žena, ktorá po nehode uviazla na diaľnici. "Slnečný deň chceli stráviť s rodinami na výlete, no plány im prekazil prevrátený kamión na diaľnici. Niektorí sa ale vynašli a z diaľnice si spravili ihrisko. Mladí vytiahli korčule a kolobežky. Jeden pán zobral bicykel, dal si reflexnú vestu, prilbu a šiel kúpiť pre posádku auta vodu do Senca. Jedna pani venčila na diaľnici psíka. Niektorí sa s autami otočili a idú v protismere na Bratislavu," dodala mladá žena.