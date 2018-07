Prestrelka v americkom prístave: Zomreli traja ľudia a páchateľ je stále na úteku

Pri streľbe v americkom meste New Orleans v noci na nedeľu zomreli traja ľudia.

Ďalších najmenej sedem osôb utrpelo zranenia. Informovali o tom miestne úrady. Podľa agentúry AP zatiaľ nebol v súvislosti so streľbou zadržaný žiadny podozrivý. Polícia uviedla, že dvaja strelci okolo 22:30 miestneho času (5:30 SELČ) zahájili paľbu do davu. Tri zasiahnuté osoby boli na mieste vyhlásené za mŕtve, ďalších sedem osôb bolo prepravených do miestnych nemocníc.

Podrobnosti o ich stave zatiaľ nie sú k dispozícii, napísala agentúra Reuters. "Pre takýto druh násilia nie je v New Orleanse miesto," vyhlásila starostka mesta LaToya Cantrellová. "Hovorím za všetkých v našom meste, keď hovorím, že sme znechutení a nahnevaní," dodala.