Bohatá FOTOgaléria zatmenia Mesiaca: Zábery od čitateľov z Trenčína a Prešova vás dostanú!

Toto sa dá vidieť len raz za život! Krvavý mesiac, ktorý dostal pomenovanie podľa svojho sfarbenia, mali možnosť obdivovať obyvatelia takmer na celom svete.

Unikátne divadlo, keď sa prekryjú Zem a Mesiac a nastane zatmenie, sa znovu uskutoční až o storočie. Ľudia na celom svete preto neváhali a na dych berúce zábery čakali v piatok v noci niekoľko hodín. Ako sa podaril tento úkaz zachytiť našim čitateľom na Slovensku?

Nebeské divadlo nebolo na všetkých miestach Slovenska rovnako dobre viditeľné. Napríklad vo hvezdárni v Rimavskej Sobote ostali najmä malí návštevníci nešťastní. Začiatok zatmenia Mesiaca totiž nemohli pozorovať, pretože obloha bola plná mrakov a pršalo.objasňuje Daniela Rapavá z rimavskosobotskej hvezdárne. Zamestnanci pripravili pre záujemcov na terase štyri ďalekohľady, no pripravení boli aj na nepriaznivý scenár. „Najmä deti boli sklamané, pripravili sme preto pre ne náhradný program. Ukázali sme im rôzne fyzikálne hračky a rozprávali sme im o zaujímavostiach z astronómie,“ doplnila Rapavá. Tí najtrpezlivejší návštevníci sa však napokon dočkali a mohli aspoň na chvíľu zahliadnuť to, kvôli čomu do hvezdárne merali cestu.priblížil riaditeľ hvezdárne Pavol Rapavý. Podľa jeho slov Mesiac prechádzal tesne nad stredom zemského tieňa, a tak počas úplnej fázy sa na jeho povrchu premietala tmavá hnedastá škvrna. Maximálna fáza zatmenia nastala o 22.22 hod. „Mesiac v Kozorožcovi bol ako červený rubín na tmavej oblohe,“ ozrejmil s tým, že zatmenie bolo viditeľné ešte asi pol hodiny po polnoci. Nebeské divadlo bolo aj v podaní planéty Mars, ktorá sa ukázala vo veľkej opozícii. „Jej vzdialenosť od Zeme bola len 58 miliónov kilometrov, čo je najbližšie od roku 2003,“ vysvetlil Rapavý. V opozícii sa planéty dostávajú najbližšie k Zemi, sú nad obzorom počas celej noci a dosahujú maximálnu jasnosť.zakončil riaditeľ s tým, že najbližšie zatmenie Mesiaca nastane budúci rok 21. januára.