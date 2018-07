V spoločnosti Mbappého: Slovenský obranca medzi stovkou talentov Európy!

Slovenského mládežníckeho reprezentanta Mateja Oravca (20) príjemne prekvapilo, že sa ocitol na zozname sto najlepších mladých futbalistov Európy.

V ankete zahraničných odborníkov Golden Boy 2018 je mladý obranca Spartaka Trnava aj v spoločnosti Francúza Kyliana Mbappého, ktorý bol dôležitý člen "Les Bleus" pri triumfe na MS 2018 v Rusku.

Dvadsaťročného Oravca potešilo jeho zaradenie do prestížnej ankety. "Nečakal som to, pretože v minulej sezóne som odohral iba dvanásť zápasov. Som šťastný, že som sa dostal do tohto rebríčka. Motivuje ma to, aby som na sebe ďalej pracoval."

"Verím, že sa mi raz podarí dostať na úroveň ako Mbappé alebo ďalší hráči, ktorí sa dostali do tejto nominácie. Všetci kamaráti, rodina i známi mi písali a blahoželali."

"Najviac si vážim gratuláciu od mojej babky, pretože je moja najväčšia fanúšička. Sleduje dianie vo svete futbalu a poriadne to prežíva. Bol som šťastný, že môže byť na mňa pyšná," citoval Oravca portál futbalsfz.sk.

Rodák z "malého Ríma" nastúpil v novej sezóne za Spartak zatiaľ iba v odvetnom zápase 1. predkola Ligy majstrov na pôde HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny, keď v 78. minúte nahradil Erika Grendela.