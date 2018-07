Poslanec Miroslav Mikolášik sa naozaj angažuje: Chce byť aj naďalej členom Európskeho parlamentu?

Vo svojom treťom volebnom období v Európskom parlamente (EP) sa poslanec Miroslav Mikolášik (KDH) v rámci tém najviac angažoval vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Odpovedal tak počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu na otázku TASR, čomu sa venoval počas súčasného volebného obdobia. "Najviac som sa angažoval vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Pochopiteľne, to mi je také najbližšie. Tam by som zmienil napríklad balík zákonov, direktív a nariadení, ktoré sa týkajú zlepšenia životného prostredia. Balík radil robiť niečo pozitívne s našou planétou, aby sme naozaj znižovali záťaž skleníkových plynov CO2, aby sme zlepšovali energetickú pôsobnosť, aby sme sa čistejším spôsobom starali o naše životné prostredie," spresnil.

Výboru pre životné prostredie sa týka aj ďalšia iniciatíva, ktorá hovorí o tzv. cirkulárnej ekonómii. "To je môj taký iný priestor, v ktorom som sa veľmi angažoval a bol som aktívny," povedal, pričom spresnil, že je podľa neho potrebné triediť odpady preto, lebo je to ekonomický zdroj suroviny, ktorú možno recyklovať.

Tým, že je pôvodným povolaním lekár, už deviaty rok je v EP predsedom pracovnej skupiny pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť. Europoslanec pôsobí aj ako hlavný spravodajca legislatívneho textu v oblasti vnútorného trhu. "Vnútorný trh je veľmi dôležitý pre európskych občanov, stále sa snažíme o čo väčšie prepojenie, ale samozrejme, s tým súvisí otázka, ako a čo budeme dovážať z tretích krajín, a akej to bude kvality. Myslím si, že som správnym smerom nasmeroval text, ktorý bude čoskoro schválený. Hovorím v ňom o tom, že nie je prípustné, aby 22 percent hračiek z tretích krajín, ktoré prichádzajú do EÚ, bolo zdraviu škodlivých. Nie je prípustné, aby 14 percent textílií bolo zdraviu škodlivých," zdôraznil. Mikolášik presadzuje názor, že takýto tovar nesmie vstúpiť na európsky trh.

V budúcoročných eurovoľbách by sa už aj v prípade ponuky neuchádzal o priazeň voličov. "Asi pred rokom som sa sám od seba rozhodol vedome a zrelo, že už sa nebudem uchádzať o priazeň voličov v budúcich voľbách do EP. Ja som tu jeden z tých štyroch, ktorí sme tu od roku 2004, kedy sme boli zvolení, potom znovuzvolení, a ešte raz zvolení. V tejto chvíli je 14 rokov za mnou a ešte rok predo mnou, ktorý veľmi aktívne využijem. Ale myslím si, že je čas. V KDH máme troch až štyroch výborných kandidátov, ktorých vidím, a ktorí sa môžu stať úspešnými kandidátmi do EP. Už aj viem, koho verejne podporím," priznal sa Mikolášik. Mená zatiaľ konkretizovať nechcel. "Sú to členovia KDH, ktorých zverejním v zrelom čase," odpovedal na otázku TASR.

Po ukončení mandátu sa chce aktívne venovať rodine, nevylučuje však, že ak by neskôr prišli nejaké výzvy, zamyslel by sa nad ich využitím. "V tejto chvíli chcem prenechať skutočne miesto mladším," uzavrel.

Je členom Delegácie pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení, členom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Podvýboru pre ľudské práva, Osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov, Delegácie pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky. Taktiež je náhradníkom vo Výbore pre regionálny rozvoj a v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko.