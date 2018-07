Neuveriteľný športový megatalent: Dominoval na mostíkoch, teraz víťazí aj na bicykli!

Primož Roglič (28) je jedinečným zjavom vo svete profesionálnej cyklistiky. Bicyklovať začal až ako 21-ročný po tom, čo si uvedomil, že v skokoch na lyžiach nebude patriť k najlepším.

A on chce byť vždy najlepší! Predviedol to i v najťažšej etape tohtoročnej Tour, ktorej pretekári hovoria aj etapa smrti, ktorú vyhral.

Roglič, juniorský majster sveta v skokoch na lyžiach z roku 2007, zopakoval v pyrenejskej etape víťazstvo spred roka, keď do cieľa 200,5 kilometra dlhej trasy cez povestné vrcholy Aspin, Tourmalet a Aubisque dorazil s náskokom 19 sekúnd.

„Dnes som na to mal nohy,“ pochvaľoval si šťastný Roglič, ktorému vyšiel až posledný pokus o únik v klesaní z Col d‘Aubisque, a na jeden deň sa prepracoval na stupne víťazov v priebežnom poradí. Časovka mu však nevyšla...

Na lyžiarsku kariéru spomína sympatický Primož už len s úsmevom. „Keď som sa narodil, dostal som meno po najslávnejšom slovinskom skokanovi na lyžiach Primožovi Ulagovi. Vtedy, ale aj teraz sa u nás každý chlapec chce stať Ulagom, Peterkom,“ prezradil Roglič, ktorého skokanské sny skalil hrozivý pád na legendárnom mostíku v Planici.

Nestalo sa mu síce nič vážne, vrátil sa, ale už sa nezlepšoval tak, ako si sám želal. „V roku 2011 som skončil so skočkami nadobro. Kúpil som si bicykel a skúšal cyklistiku i triatlon. Vyhrala cyklistika, aj preto, že v oboch športoch by ste mali byť chudý a mať silné nohy, no svaly na nich sú iné. V skokoch potrebujete rýchle, výbušné svaly, v cyklistike ide skôr o vytrvalosť,“ dodal jazdec Lotto NL-Jumbo, ktorý dnes patrí k najlepším cyklistom na svete.