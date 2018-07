Vymažú najstaršie svetové rekordy? Kratochvílovej historický zápis v ohrození!

Už roky sa o tom hovorí, ale až teraz k tomu vraj v atletike dôjde.

Očakáva sa, že Medzinárodná asociácia atletických federácií IAAF na svojom augustovom zasadaní v Londýne zruší všetky svetové rekordy dosiahnuté pred rokom 2005. „Prekonávanie rekordov, ktoré ukazujú limity ľudských možností, je jednou z najkrajších stránok športu. Nemajú však zmysel, ak ich „čistému“ prevedeniu ľudia neveria,“ vyhlásil hlavný iniciátor vymazania bradatých výkonov, nórsky šéf svetovej atletiky Sven Arne Hansen.

Vymazaniu sa zrejme nevyhne ani čas Jarmily Kratochvílovej, ktorý vo štvrtok 26. júla oslávil svoje 35. narodeniny. V roku 1983 v Mníchove zabehla Kratochvílová 800 m za 1:53,28 min. a tento rekord je stále v platnosti. Prekonať sa ho pokúšali desiatky pretekárok, z tých súčasných sa najbližšie dostala kontroverzná Juhoafričanka Semenyaová pred pár dňami, keď osemstovku dala za 1:54,60 min.

Dnes 67-ročná Jarmila Kratochvílová je dvojnásobná majsterka sveta z premiérových MS v Helsinkách v roku 1983 (400 a 800 m) a tento čas považuje za svoj najcennejší športový úspech. „Nikdy som nevzala zakázané látky. A ak mi rekord vezmú, nič sa nezmení. Bude ďalej v spomienkach, mojich i všetkých ostatných,“ povedala vlani v rozhovore pre The New York Times atlétka, ktorá musela roky čeliť podozreniu z užívania dopingu. „Zvykla som si, že mi to stále niekto predhadzuje. Už je mi to jedno,“ dodala ešte Kratochvílová, ktorá v roku 1999 doviedla k titulu svetovej šampiónky Ludmilu Formanovou.

Mazanie rekordov sa však bude týkať aj ďalších legiend kráľovnej športov. Napr. aj americká šprintérka Florence Griffithová Joynerová príde o rekordy na 100 m (10,49 s) a na 200 m (21,34), ktoré zabehla v roku 1988... Či však tento krok očistí atletiku od dopingového podozrenia je otázne. Podľa posledných informácií totiž Komisia pre bezúhonnosť atletiky (AIU) aktuálne vyšetruje 120 dopingových prípadov...

• 26. júl 1983: JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ (ČSSR) 800 m 1:53,28 min.

• 6. október 1985: Marita Kochová (NDR) 400 m 47,60 sek.

• 6. jún 1986: Jürgen Schult (NDR) disk 74,08 m

• 30. august 1986: Jurij Sedych (ZSSR) kladivo 86,74 m

• 30. august 1987: Stefka Kostadinovová (Bul.) výška 209 cm