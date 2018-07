Ďalogovi sa dostalo v Švédsku vrelých slov: V tíme ho označili za jedného z najrýchlejších na svete!

Smer Škandinávia. Hokejový obranca Marek Ďaloga (29) uplynulú sezónu odštartoval v čínskom klube KHL Červená hviezda Kunlun a od januára 2018 hral za Spartu Praha.

Účastník štyroch MS či ZOH 2018 bude teraz premiérovo pôsobiť vo švédskej SHL, keď sa dohodol na spolupráci s klubom Mora IK. Na sever Európy sa veľmi teší. Skúsený reprezentant má za sebou pôsobenie v drese exotického a jediného účastníka KHL z Číny.

„Keď som tam prvýkrát vystúpil z lietadla, bolo to ako na inej planéte. Šanghaj aj iné mestá sú úžasné a moderné, ale žiť by som tam nechcel. Bolo to niečo nové a neľutujem to,“ zaspomínal si Marek Ďaloga na Kunlun, kde mal spoluhráčov viacerých národností a v kabíne väčšinou znela angličtina s ruštinou. Obranca, ktorý s hokejom začínal v Detve, si pochvaľoval organizáciu a zabezpečenie v klube, kde bolo o hráčov výborne postarané. Na druhej strane atmosféra na štadiónoch bola nulová a fanúšikov chodievalo skromne. Ľudí tam totiž hokej neláka.

Z Kunlunu sa v zime presunul do Sparty Praha hlavne preto, aby to mal bližšie domov, keďže s partnerkou očakávali narodenie syna Matiasa. Na novú sezónu sa pripravoval v Banskej Bystrici s trénermi Romanom Švantnerom a Ďurom Moravčíkom. „Potom som chodil na ľad s mužstvom Detvy a zajtra už odchádzam do Švédska. Klub ma oslovil po majstrovstvách sveta v Kodani. Mal som niekoľko ponúk z KHL, ale chcel som ísť do Švédska vyskúšať si tamojší hokej. Od prvého augusta by sme mali s celým tímom začať trénovať naplno,“ vysvetlil rodák zo Zvolena s tým, že na KHL mu zostali najlepšie spomienky.

„Po roku by som sa tam chcel vrátiť. Uvidím, ako to bude vo Švédsku. Všetko sme zvažovali aj s rodinou. Máme malého syna a pôsobenie v tejto časti Európy bude momentálne pre nás lepšie. Uvidíme, čo bude o rok. Teraz je pre mňa prioritou Švédsko. Idem tam s cieľom odohrať čo najlepšiu sezónu,“ dodal Marek Ďaloga.

STABILNÝ A RÝCHLY

Marek Ďaloga patrí medzi najrýchlejších hokejistov na svete. „Je jedným z najsilnejších korčuliarov, akých som doteraz videl. Je stabilný, rýchly a výborne vedie puk. Tiež má dobrú strelu. Dôležité sú tiež jeho skúsenosti z množstva medzinárodných zápasov, ako aj KHL. Sme veľmi radi, že sme ho získali,“ uviedol športový riaditeľ Mora IK Anders Forsberg.

Ďalogove kluby v najvyšších súťažiach:

Zvolen 2006 – 2012

Spišská Nová Ves 2009/2010

Pardubice 2012 – 2014

Sparta Praha 2014/2015, 2018

Kazaň 2015/2016

Slovan 2016/2017

Kunlun 2017/2018

Mora IK 2018/2019