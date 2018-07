Bývalý cyklistický reprezentant Ján Svorada: Slová chvály na Sagana pred poslednou etapou!

Na cyklistov čakajú dnes posledné kilometre na 105. ročníku "Starej dámy". Ako vidí Ján Svorada (49), víťaz etapy na bájnom Champs-Élysées (2001) a bývalý slovenský reprezentant v cyklistike, šance šprintérov?

„V poslednej etape sa už bude viac-menej oslavovať. V súťaži o žltý ani zelený dres nie sú také malé rozdiely, aby sa tam mohlo niečo meniť. Ide len o víťazstvo v etape. Na okruhoch sa obvykle začína pretekať, budú tam pokusy o únik. Záleží, ako silné budú tímy šprintérov. Ich úlohou bude kontrolovať situáciu od začiatku, no a potom bude kľúčový záverečný špurt. Každý chce v tejto etape uspieť. Pokiaľ sa bude Peter Sagan cítiť dobre, bude sa o víťazstvo snažiť aj on. Dúfam, že to zvládne, jeho výkon na Tour hodnotím na jednotku s hviezdičkou. Bola by to pekná bodka za podarenými pretekmi,“ priblížil poslednú etapu Ján Svorada.