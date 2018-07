Fúzia slovenskej dvadsiatky a Žiliny? Vyzerá to celkom reálne

Už od budúcej sezóny by mohlo dôjsť k zlúčeniu hokejistov spod Dubňa a hráčov SR "20". Informoval o tom denník Šport v sobotňajšom vydaní.

Projekt centralizovanej prípravy SR "20" funguje v aktuálnom režime už 11 rokov. Úvodných päť rokov sa slovenská "dvadsiatka" pripravovala na Považí, konkrétne v Púchove, ďalšie 4 roky v hlavnom meste a posledné dva ročníky v Piešťanoch.

Podľa najnovších informácií z denníka Šport sa však slovenskí mladíci presunú do Žiliny. V rodisku Petra Sagana by mohlo vzniknúť spoločné mužstvo, ktoré by z pozície trénerov viedlo duo Bokroš a Paukovček.

"Ak by k zlúčeniu klubov naozaj došlo, musel by som sa podriadiť vyšším záujmom a stať sa kolegom Ernesta Bokroša. Ten by mal zrejme na starosti časť hráčov z dvadsiatky, ja žilinských hokejistov," citoval denník Šport Pavla Paukovčeka.