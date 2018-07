Otec piatich detí z Oravy je invalidný dôchodca: Z toho, koľko minul na sex, vám spadne sánka!

Súd v Námestove nedávno rozviedol manželstvo invalidného dôchodcu a jeho manželky, v ktorom sa narodilo päť detí. Na rozvodovom konaní vyšlo najavo, koľko peňazí muž minul na sex.

Takmer pätnásť rokov trvalo manželstvo dnes čiastočného invalidného dôchodcu z dediny neďaleko Námestova, v ktorom sa narodilo 5 detí. Najstaršie má 14 rokov, najmladšie štyri. Exmanželka tvrdí, že dôvodom rozpadu manželstva bola neustála prítomnosť svokry v rodine. Podľa jej názoru manžel každodennú prítomnosť matky toleroval, ona ju s postupom času nemohla vystáť, pretože znižovala jej autoritu pred deťmi a manželom.

Svokra podľa ženy vnášala do manželstva disharmóniu a nepokoj a nakoniec sa stala stredobodom hádok. "Manžel sa ma nikdy pred svojou matkou nezastal, nepovažoval ma za rovnocenného partnera, nezaujímal sa o môj názor, nepocítila som nikdy z jeho strany podporu a oporu, neinformoval ma o podstatných majetkových záležitostiach," tvrdí exmanželka.

Na pojednávaní na súde vyšlo najavo, že manžel, ktorý určitý čas pracoval v zahraničí, minul na sex 8.400 eur, ktoré mal na účte. "Že si platil prostitútky, to sa vedelo... Nečudujem sa, že ich súd rozviedol. Veď ktorá žena by mužovi tolerovala taký mimomanželský pohlavný styk. Ja by som som svojho tiež vyhnala z domu, ešte by mi dáku pliagu do domu dovliekol..." hromží suseda exmanželov.