Bojoval ako lev: Peter Sagan je v cieli dnešnej etapy

Peter Sagan dorazil do cieľa predposlednej 20. etapy, ktorá bola zároveň jedinou individuálnou časovkou v tohtoročnom itinerári Tour de France.

Etapa zo St-Pée-sur-Nivelle do Espelette, merajúca len 31 kilometrov, má pomerne náročný profil.

Najzaujímavejší úsek trate prišiel na rad päť kilometrov pred cieľom, kde cyklistov čakal kopec Côte de Pinodieta. Nemá síce ani kilometer, no priemerné prevýšenie dosahuje cez desať percent. Niektoré úseky majú dokonca sklon až 20%.

Čo je však najpodstatnejšie, Peter Sagan prišiel do cieľa v poriadku a limit by ho v dnešnej etape nemal ohroziť.